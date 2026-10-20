תוספת מושלמת: כרובית קריספית בצ'ילי מתוק

כרובית מתוקה ( צילום: AI )

יש משהו בכרובית זהובה שיוצאת מהתנור עם רוטב מתקתק וקצת חריף שפשוט קשה לעמוד בפניו. היא פריכה בקצוות, רכה מבפנים ומלאה בטעמים. והכי כיף? לא צריך לטגן או לבלות שעות במטבח. כמה מצרכים פשוטים, קצת ערבוב ולתנור.