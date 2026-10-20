תוספת מושלמת: כרובית קריספית בצ'ילי מתוק

יש משהו בכרובית זהובה שיוצאת מהתנור עם רוטב מתקתק וקצת חריף שפשוט קשה לעמוד בפניו. היא פריכה בקצוות, רכה מבפנים ומלאה בטעמים. והכי כיף? לא צריך לטגן או לבלות שעות במטבח. כמה מצרכים פשוטים, קצת ערבוב ולתנור.
מצרכים
לכרובית:
- 1 כרובית גדולה, מפורקת לפרחים
- 3 כפות שמן זית
- 3 כפות קורנפלור
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
לרוטב:
- 4 כפות רוטב צ'ילי מתוק
- כף רוטב סויה
- כף דבש או סילאן
- 2 שיני שום כתושות
- כפית מיץ לימון
להגשה:
- שומשום
- בצל ירוק קצוץ
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל־220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- שוטפים את פרחי הכרובית ומייבשים אותם היטב.
- מעבירים לקערה גדולה, מוסיפים שמן זית ומערבבים.
- מוסיפים קורנפלור, פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל ומערבבים עד שכל פרחי הכרובית מצופים בתיבול.
- מסדרים את הכרובית בתבנית בשכבה אחת, עם מעט רווחים בין הפרחים.
- מכניסים לתנור ל-25-30 דקות, עד שהכרובית מזהיבה ומתרככת. באמצע האפייה הופכים את הפרחים כדי שיקבלו צבע מכל הצדדים.
- בינתיים מערבבים בקערה את הצ'ילי המתוק, הסויה, הדבש, השום ומיץ הלימון.
- מוציאים את הכרובית מהתנור, מעבירים לקערה ומערבבים בעדינות עם הרוטב.
- מחזירים לתנור לחמש דקות נוספות, עד שהרוטב מצפה את הכרובית ומתחיל להתקרמל.
- מפזרים מעל שומשום ובצל ירוק ומגישים חם.