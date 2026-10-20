ברקע הפגישה עם הרב סדן: וינטר בהתייחסות לעתידו הפוליטי

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, התייחס היום (שלישי) לדיווחים על הניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ הפוליטי, ויצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. וינטר טען כי השניים מתכוונים לפנות לרב אלי סדן במטרה להפעיל עליו לחץ לפרוש, והבהיר כי בכוונתו להמשיך בהתמודדות עד הסוף.

"נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש", פתח וינטר את דבריו, כשהוא פונה ישירות לשניים. אלא שווינטר לא הסתפק בהתייחסות לניסיון הפרישה הנטען, והפנה ביקורת חריפה כלפי ההתנהלות הפוליטית של נתניהו וסמוטריץ'. "חבר׳ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים", אמר וינטר.

בהמשך פנה לשניים בקריאה לשנות את דרך ההתמודדות שלהם עם יריבים פוליטיים: "תגידו במה אתם טובים- במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות".

וינטר המשיך והבהיר כי מפלגתו אינה מתכוונת לוותר על ההתמודדות, והציג את הדרך הפוליטית שהוא מבקש להוביל כחלופה להנהגת הימין הנוכחית.

"באנו להציג אלטרנטיבה של מנהיגות אחרת לימין. מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד כשלתי, טעיתי. מנהיגות שיש בה אהבה ויודעת לחבר את כל עם ישראל. מנהיגות מכבדת", הצהיר.

במהלך דבריו פנה וינטר באופן אישי לסמוטריץ', תוך שהוא מבקר את התנהלותו גם במישור הערכי. "סמוטריץ', זו דרכה של תורת ישראל", אמר.

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למרות מה שתיאר כניסיון להפעיל עליו לחץ, וינטר הבהיר כי הוא אינו מתכוון לשנות את תוכניותיו הפוליטיות. לדבריו, גם אם לנתניהו ולסמוטריץ' עומדים משאבים רבים, אין בכך כדי להשפיע על החלטתו.

"לכם יש באמת הרבה משאבים, אבל לנו יש את האמת הפנימית, אנחנו פה רק בשביל עם ישראל ואנחנו הולכים עד הסוף בכל הכח", הצהיר.

את דבריו חתם בפנייה ישירה לציבור: "עם ישראל היקר, יחד איתכם בעזרת השם ננצח ובגדול!"