נתניהו מכריז: "נביא שלום עם לבנון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שלישי) באירוע פתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה - תל חי החדשה, כשבדבריו התייחס למצב הביטחוני, קרא להשלים את הפלת המשטר האיראני - והתחייב כי מהלך כזה יביא גם לשלום עם לבנון.

בפתח דבריו נתניהו הציג את הישגי צה"ל במלחמה: "שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה. קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה והיא ריקה. אנשים עזבו, ולכן זה שונה לגמרי".

לדבריו, "אנחנו בעצם השמדנו את כל מתקני הטרור העצומים מתחת לקרקע ומעל הקרקע. אבל אנחנו גם מחויבים, אני מחויב, להשלים את המלאכה. להשלים את המלאכה זה אומר להפיל את משטר הטרור באיראן, זה ראש התמנון הארסי הזה. אתה גודע אותו, וזה יפול. יהיה לנו גם שלום עם לבנון".