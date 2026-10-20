היסטוריה של דריכות: הסודות מאחורי אבטחת מנהיגים בארץ ובעולם

כוחות אבטחה ופריצת מערך אבטחה ( אילוסטרציה / צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90/ יח"צ )

לקראת יום הבחירות בישראל בשבוע הבא ובחירות האמצע בארצות הברית בחודש הבא, ימי ההכרעה הפוליטיים גורמים לא רק לעליית מתח בקלפיות ובאולפנים אלא גם ברמות אבטחה, כוננות ודריכות מודיעינית במוקדים הרגישים ביותר בשל השתתפות המועמדים בעצרות בחירות המוניים בארץ ובחו"ל. מאחורי מערכי האבטחה המיומנים בנהלים המחמירים שאנו רואים כיום עומדת היסטוריה מפתיעה: השירות החשאי של ארה"ב (U.S.S.S), הגוף המופקד על שלומם של הנשיאים ואנשי ממשלם החשובים, הוקם במקור בשנת 1865 על ידי הנשיא אברהם לינקולן במטרה אחת בלבד: להילחם בזיוף כספים. רק בשנת 1901, לאחר רצח הנשיא ויליאם מקינלי (שהיה הנשיא השלישי שנרצח תוך 36 שנים בלבד), הטיל הקונגרס על הארגון את משימת אבטחת הנשיאים באופן רשמי וקבוע. כיום, כדי להתקבל לתפקיד 'סוכן מיוחד' בארגון, המועמדים נדרשים לעמוד בתנאי סינון מפרכים: אזרחות אמריקאית לגילאי 21–37, תואר אקדמי בממוצע גבוה עם ניסיון באכיפת חוק ומעבר מבחני כושר קשוחים, בדיקות פוליגרף, סיווג ביטחוני "סודי ביותר" ואיסור מוחלט על קעקועים או סימני גוף גלויי לעין.

אבטחת הבית הלבן ( (צילום: סרי בריז/שאטרסטוק )

זרוע אבטחה אמריקנית

בארה"ב, השירות החשאי פועל במודל ייחודי שבו אבטחת האישים מנוהלת על ידי זרוע פדרלית עצמאית, הנפרדת לחלוטין מסוכנויות המודיעין האחרות (כמו ה-CIA) ומגופי המשטרה.

היתרון במבנה זה הוא התמקדות טוטאלית במשימה הפיזית והמבצעית של היחידה, תוך הגדרת סמכויות ייעודיות וקבועות בחוק הפדרלי. הסוכנים המיוחדים של השירות החשאי מוכשרים להגיב באופן מיידי לתרחישי קיצון ולנהל מעגלי אבטחה היקפיים סביב הנשיא, משפחתו ואישים מאובטחים נוספים, תוך הסתמכות על מערכי תיאום מורכבים מול גופי אכיפת חוק מקומיים ופדרליים בכל נקודה בעולם.

רה"מ נתניהו ומאבטח ורה"מ הבריטי ברנהאם ( יונתן זינדל/ פלאש 90/פרד דובאל/שאטרסטוק )

השילוב הישראלי-בריטי

בניגוד למודל האמריקאי העצמאי, בישראל ובבריטניה משתמשים בשיטת "המודל המשולב", המכפיף את אבטחת האישים ישירות לזרועות המודיעין הפנימי או למשטרה הלאומית.

בישראל, היחידה לאבטחת אישים פועלת כחלק בלתי נפרד משירות הביטחון הכללי (שב"כ) – מבנה המעניק אינטגרציה מוחלטת עם המודיעין, כך שהמאבטחים מקבלים מידע על איומים בזמן אמת ישירות מהסוכנות שמייצרת אותו, ללא צורך בתיאום בין-ארגוני מסורבל.

בבריטניה, אבטחת ראש הממשלה ומשפחת המלוכה (Royalty and Specialist Protection) מופקדת בידי יחידה מיוחדת של משטרת המטרופוליטן של לונדון (סקוטלנד יארד), הפועלת בשיתוף פעולה הדוק ומשולב עם סוכנות המודיעין הפנימי "MI5".

מאבטח-על ( צילום: שאטרסטוק )

בין תרבות למציאות

מאבטחי האישים הפכו במשך השנים סמל לכבוד ומצוינות וצוינו לשבח על נכונותם למסור את נפשם למען האישיות החשובה שמשימתם העיקרית היא לדאוג לשלומה וביטחונה כל הזמן. מאבטחים תוארו פעמים רבות בתרבות בספרים וסרטים כ-"גיבור-על" ששם את חייו בצד למען אדם אחר באמונה שמחובתו להגן עליו גם בהקרבת חייו. במציאות, מאבטחים בימינו מעוניינים לסיים משמרת ללא אירועים חריגים ולחזור הביתה בשלום לחיים רגילים.