עו"ד אפי נוה, שנכח היום (שלישי) בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, התייחס בחריפות להתנהלות החקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאיון לדורון כהן ב"יומן הערב", סיפר נוה על הדברים שנאמרו בעדות, וטען כי מאחורי החקירות עמדה מטרה ברורה: להביא להדחתו של נתניהו מהשלטון.

"זה מדהים, זה מטריד, זה מזעזע. ככה מתנהלת חקירה של ראש הממשלה?", אמר נוה, כשהוא מתאר את התרשמותו מהעדות שבה נכח.

לדבריו, אחת הנקודות המרכזיות שעלו במהלך העדות נגעה לשאלת האישורים שניתנו לחקירת נתניהו. נוה סיפר כי מנדלבליט נשאל באופן ישיר האם אישר לחקור את ראש הממשלה בנושאים הקשורים לטוהר המידות, והשיב כי לא נתן אישור כזה.

"שאלו אותו אם אישר שיחקרו את רה"מ נתניהו על טוהר המידות, והוא השיב שלא", סיפר נוה.

בהמשך דבריו התייחס נוה להסברים שלטענתו סיפק מנדלבליט באשר לאחריות על ניהול החקירה והפיקוח עליה. לדבריו, מנדלבליט הפנה את האחריות לגורמים אחרים במערכת אכיפת החוק.