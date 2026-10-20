לראשונה מאז חילופי השלטון: הרצוג נפגש עם ראש ממשלת הונגריה

הרצוג ופטר מדיאר ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) עם ראש ממשלת הונגריה פטר מדיאר בבניין הפרלמנט ההונגרי בבודפשט, כחלק מביקורו המדיני בהונגריה. זו הפגישה הראשונה של הרצוג עם מדיאר מאז חילופי השלטון בהונגריה וכניסתו לתפקיד במאי האחרון.

תחילה, נשיא המדינה התקבל על ידי מדיאר, והודה לו על קבלת הפנים החמה, המשקפת את היחסים הקרובים בין המדינות. לאחר מכן, השניים קיימו פגישה רשמית, במהלכה הם דנו בהעמקת היחסים בין ישראל להונגריה, בקידום שיתוף הפעולה בין המדינות, ביחסים בין ישראל לאיחוד האירופי ובדרכים להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני המזרח התיכון ואירופה.

הרצוג בפגישה עם ראש ממשלת הונגריה ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

במהלך הפגישה הרצוג הדגיש את חשיבות העמקת היחסים בין המדינות, וכן הביע את הערכתו למאבקה של ממשלת הונגריה באנטישמיות. בנוסף, הנשיא בירך על היותה מדינה בטוחה ליהודים ולישראלים, והודה למדיאר על מחויבותו לשמירה על ביטחונן של הקהילות היהודיות במדינה.

לאחר מכן, המשיכו הרצוג לארוחת צהריים רשמית בהשתתפותם של שרים בכירים בממשלת הונגריה. בסיומה, הזמין הנשיא את ראש ממשלת הונגריה לביקור בישראל.

הרצוג ומדיאר ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

בהמשך הערב הרצוג ישתתף בכנס הבינלאומי של "קול העם" (VoP), והביקור ייסגר במפגש של הנשיא עם ראשי הקהילה היהודית בהונגריה. בתום הפגישה הרצוג יעשה את דרכו חזרה לישראל, כשהוא צפוי לנחות בארץ כבר בשעות הלילה.