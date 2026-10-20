טראמפ לא מתחייב: "יכולים לנטוש את המלחמה עם איראן מחר"

טראמפ ( Shutterstock )

למרות תגבור הכוחות האמריקנים באזור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא מתחייב לחידוש המלחמה באיראן. במהלך ראיון לרשת 12 News האמריקנית טראמפ טען כי ארה"ב כבר ניצחה במלחמה - ויכולה לנטוש אותה כבר מחר. "אנחנו עומדים לנצח במלחמה הזו בקרוב מאד" אמר טראמפ. "אנחנו יכולים לנצח את המלחמה הזו מחר. למען האמת, אנחנו יכולים לנטוש את המלחמה היום, כי כבר ניצחנו. אנחנו רק צריכים לעצור את איראן מלהשיג נשק גרעיני".

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כאמור, ההצהרה של טראמפ מגיעה על רקע התגבור הנרחב של כוחות צבא ארה"ב באזור במהלך השבועות האחרונים. לפי מידע שנמסר לתקשורת האמריקנית מהפנטגון, ארצות הברית מתגברת את הכוחות הלוחמים באזור כבר שבועות, ובקרוב תיפרס במרחב נושאת מטוסים נוספת וצבא של עשרת אלפים חיילים.

במקביל, נושאת המטוסים, ספינת היו.אס.אס. תיאודור רוזוולט תצטרף אל נושאת המטוסים יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פועלת במרחב ונושאת המטוסים ג'ורג' אייץ' דבליו. בוש שעושה את דרכה חזרה לאזור לאחר עגינת הפוגה באסיה. זאת בזמן שכל האזור כולו כמרקחה, עם דיווחים יום יומיים על האפשרות לחזרה מיידית ללחימה.