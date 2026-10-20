המועמד של איזנקוט מזהיר: "אל תצביעו לו"

( פלאש 90 )

הקרב על הובלת מחנה השינוי ושריפת הקולות בימין ובמרכז-שמאל עולה דרגה: שאול מרידור, בכיר מפלגת "ישר!" וראש אגף התקציבים באוצר לשעבר, יצא הבוקר (שלישי) בראיון לרדיו 103FM במתקפה חריפה וקריאה פומבית לפרופ' ירון זליכה ולרשימת "המילואמניקים והכלכלית" לפרוש מההתמודדות לכנסת. לדברי מרידור, המשך הריצה של זליכה מעמיד בסכנה את היכולת של מחנה השינוי להרכיב את הממשלה הבאה. "אני קורא לזליכה לפרוש כבר מזמן, המפלגה שלו מסכנת את השינוי", הצהיר מרידור, והשווה את הצעד הנדרש להחלטתו של בני גנץ לפרוש מהמרוץ כדי למנוע אובדן קולות. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"כל מי שלא רוצה לראות את הממשלה הזאת חוזרת – קול לזליכה הוא קול שילך לפח ויחזק את הצד השני", הזהיר מרידור והזכיר את משקעי העבר הפוליטי: "תזכרו את מרצ מ-2022 – על פי הסקרים הם עמדו על חמישה מנדטים, ובסוף הם לא עברו את אחוז החסימה".

בסיום דבריו קרא מרידור למצביעי המחנה לנהוג באחריות ביום הבוחר ולהתמקד במפלגות הגדולות והבטוחות: "אני קורא להצביע לארבע המפלגות של הגוש, ו'ישר!' חייבת להיות המפלגה הגדולה והחזקה".