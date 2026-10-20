כ"ץ: "אם חיזבאללה יצטרף לתקיפה איראנית - הוא יוכה מכה קשה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בלבנון ( אלעד מלכה )

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שלישי) לפעילות הישראלית בלבנון, זאת על רקע החשש מתקיפת חיזבאללה בתיאום עם איראן. בדבריו איים כי אם חיזבאללה יצטרפו לתקיפה איראנית נגד ישראל - התגובה נגד ארגון הטרור תהיה קשה.

"כדי להבין מה עשינו בלבנון כדאי לקרוא בעיון את הדברים הבאים: אנחנו הבאנו ביטחון חסר תקדים לתושבי הצפון" אמר כ"ץ. "הקמנו אזור ביטחון בתוך שטח לבנון בהיקף 700 קמ"ר, מחוף הים במערב ועד לבופור ורכס עלי טאהר ופאתי החרמון במזרח - כהגנה מפשיטות וירי בכינון ישיר על יישובי הצפון". עוד הזכיר כי "פונו כל 200 אלף התושבים השיעים עד לקו הצהוב וצה"ל פועל בשטח ומסכל את תשתיות הטרור מתחת ומעל לפני הקרקע, השמיד את מנהרות הענק שנבנו שם כאיום פלישה לגליל - והרס במסגרת מבצע 'מחרשת הכסף' למעלה מ-60 כפרים לבנונים במרחב! ובהם 23 אלף בתים ששימשו כמוצבי חיזבאללה לכל דבר ואיימו על שלומם של תושבי הגליל". לדבריו, "מעולם לא הייתה מציאות כזאת בדרום לבנון גם מול אזורי ביטחון שהיו בעבר: אזור ביטחון ריק מתושבים ונקי מתשתיות טרור ובתים. זאת תפיסת הביטחון החדשה שראש הממשלה ואני מובילים יחד עם צה"ל מול כוחות גי'האדיסטים".

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"צה"ל לא יזוז מאזור הביטחון כל עוד לא יפורק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון - ויוסר האיום מעל תושבי הצפון" הבהיר כ"ץ. "אנחנו מובילים לצד זה מדיניות נחושה שקובעת שכל ירי או שיגור רחפנים וכטב"מים לעבר ערים, מושבים או קיבוצים ישראלים - ייענה בתגובה עוצמתית לעבר רובע הדאחייה בביירות. דין הדאחייה בביירות כדין אביבים, משגב עם וקריית שמונה. מדיניות זאת יוצרת הרתעה וצה"ל ערוך להגיב בכל העוצמה במידה ותופר".

"אם החיזבאללה יצטרף להתקפה איראנית על ישראל - הוא יוכה מכה קשה" איים כ"ץ בסיכום דבריו. "צה"ל ערוך לביצוע תמרון לעבר שטחים נוספים במרחבי נבטיה והליטני, כאשר השטח שייכבש יפונה מתושביו ויטופל באותה הדרך ויהפוך באופן קבוע לחלק מאזור הביטחון של ישראל בלבנון".