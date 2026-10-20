התסריטאי מני אסייג פרסם היום (שלישי) מכתב פתוח וחריף למגישת חדשות 12 קרן מרציאנו, בעקבות המונולוג שנשאה על סערת דבריו של ינון מגל. אסייג תקף את מרציאנו באופן אישי, האשים אותה בשימוש סלקטיבי בזהותה המרוקאית והעלה טענות קשות נגד חברת החדשות שבה היא עובדת.

"מכתב פתוח לקרן מרציאנו", פתח אסייג את דבריו. "צפיתי בפייסבוק (את בטח לא משערת שאני צופה בערוץ המתועב שלכם) במונולוג שלך על סערת יינון מגל התורנית והמומצאת: היה מרשים, מרגש, מאלף, מעלף ונוגע ללב. אבל לא ללב שלי".

אסייג המשיך במתקפה ישירה על מרציאנו וטען כי היא בוחרת להדגיש את מוצאה רק כאשר הדבר משרת, לטענתו, עמדה פוליטית מסוימת.

"מעניין, רק כשנוח לך את שולפת את ה״מרוקאיות״ שלך, ואז את נזכרת פתאום בשורשים ובבית אבא", כתב. בהמשך האשים אותה בשיתוף פעולה עם גורמים שלטענתו אחראים להנצחת הגזענות נגד יוצאי עדות המזרח.

"תגידי, על מי בדיוק את עובדת? את מי את חושבת שבלבולי השכל הדמגוגיים שלך משכנעים?", תהה.

אסייג לא הסתפק בביקורת על המונולוג, והפנה את האש גם כלפי תוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת", המשודרת בקשת 12. הוא טען כי התוכנית מציגה נציגי ציבור מזרחים מהימין באופן גזעני, והזכיר למרציאנו כי היא עובדת באותו ערוץ.

בהמשך המכתב עבר אסייג לעסוק בפרשת כוח 100, תוך שהוא מטיח האשמות חמורות באנשי חדשות 12. לטענתו, הסיקור של הפרשה פגע בלוחמי צה"ל ובשמה של ישראל, והוא אף ייחס לאנשי חברת החדשות מניעים גזעניים כלפי הלוחמים בשל מוצאם וצבע עורם. מדובר בטענותיו של אסייג, שלא הוצגו להן ראיות בפרסום.