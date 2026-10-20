שימו לב מטיילים: שינוי משמעותי במסלול שביל ישראל בצפון

החברה להגנת הטבע והמועצה האזורית גליל עליון מעדכנות על שינוי זמני בתוואי שביל ישראל בצפון, החל מהיום (שלישי), 20.10.26. השינוי יחול בעקבות עבודות להקמת גשר להולכי רגל באזור כפר גלעדי ותל חי, וצפוי להימשך כשמונה חודשים.

בעקבות הקמת גשר להולכי רגל

השינוי יחול במקטע העובר צפונית לקריית שמונה, בשל עבודות להקמת גשר להולכי רגל, "גשר תלוי כפר גלעדי-תל חי", דרומית לכניסה לכפר גלעדי.

במסגרת העבודות לא יתאפשר המעבר בתוואי השביל שבין בית העלמין של כפר גלעדי ועד פסל משה שבשביל הפצועים. גם המקטע שעובר מתחת לגשר בוואדי השומר בתל חי ייסגר למטיילים בתקופת העבודות, וזאת מטעמי בטיחות.

מהו המסלול החלופי?

משך העבודות צפוי להיות כשמונה חודשים, ובמהלכם יופנו המטיילים למסלול חלופי.

בכיוון ההליכה מצפון לדרום, ביציאה הצפונית מקריית שמונה על טיילת השירים (המקבילה לכביש 90), ממש לפני מוזאון חצר תל חי, יש לפנות מערבה במגמת ירידה קלה לתוך מטע הזיתים של קיבוץ כפר גלעדי.

אחרי כ-200 מטר יש להיפרד מהמטע ולהתחיל לטפס בשביל פרות, במעלה רכס רמים. לאחר העלייה התלולה והקצרה יש לחבור לשביל מצעים רחב, שמוביל למבנה הנדסי הנמצא על שביל ישראל המקורי.

שביל ישראל: מהחרמון ועד אילת

שביל ישראל, שנחנך על ידי החברה להגנת הטבע בשנת 1995, הוא שביל הליכה רגלי לאורכה של מדינת ישראל, מהחרמון ועד אילת, שאורכו כ-1,100 ק"מ.

השביל מסומן בשטח בצבעים לבן, כחול וכתום, והוא מחולק ל-56 מקטעים, שניתן לטייל בהם באופן רציף או בחלוקה למקטעים, במסלולים ארוכים או קצרים.

על סימון שביל ישראל ועל תחזוקתו אחראי צוות סימון שבילים מטעם החברה להגנת הטבע.