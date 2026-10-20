לקראת דרמה? "וינטר אמר לי שהוא יפרוש"

עופר וינטר ( מתוך היוטיוב של כאן 11 )

הלחץ בגוש הימין סביב שאלת הקולות האבודים מגיע לשיאו, שבוע בלבד לפני פתיחת הקלפיות. יעקב ברדוגו, מועמד הליכוד לכנסת, שיגר מסר חריף ליו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל (במיל') עופר וינטר, וקרא לו לממש את הבטחתו ולפרוש מהמרוץ כדי למנוע את פגיעת הליכוד וגוש הימין. בראיוון לאתר "וואלה", חשף ברדוגו כי נועד עם וינטר לשיחה ממושכת במשרדו לפני כחודש. לדבריו, במהלך הפגישה התחייב בפניו וינטר באופן חד-משמעי כי יפרוש במידה ולא יציג יציבות בסקרים לקראת יום הבוחר. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"הוא אמר לי: 'אם אני בשבוע האחרון לא עובר את אחוז החסימה בלפחות שלושה סקרים – אני יורד'", טען ברדוגו. בכיר הליכוד הבהיר את המשמעות הקריטית של הצעד עבור גוש הימין: "אם וינטר יורד, בהכרח שני מנדטים נוספים, אם לא יותר מכך, מצטרפים כרגע לגוש הימין".

ברדוגו הדגיש את הסכנה הגלומה בהמשך התמודדותן של מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, והזהיר כי לפי הנתונים הנוכחיים לפחות ארבעה מנדטים השייכים לגוש נתניהו נשרפים מתחת לרף הנדרש – דבר שעלול להכריע את מערכת הבחירות כולה.