נדב איל ( (צילום: דני בר אדון) )

העיתונאי נדב איל התייחס היום (שלישי) למצב הפוליטי לקראת הבחירות, וטען כי בניגוד לזהירות שבה מוצגים הדברים בתקשורת, הסקרים מצביעים לדבריו על מגמה ברורה של התחזקות גוש השינוי, לצד עלייה משמעותית בתמיכה בגדי איזנקוט כמועמד לראשות הממשלה.

"כל הסקרים מצביעים על מומנטום חזק לגוש השינוי וגידול חזק בתמיכה באיזנקוט כראש ממשלה", כתב איל בחשבונו ברשת X, והוסיף טענה הנוגעת לאופן שבו התקשורת מסקרת את ההתפתחויות הפוליטיות. לדבריו, למרות המגמה שהוא מזהה בסקרים, כלי התקשורת חוששים להציג אותה באופן חד משמעי, בשל האפשרות שהתוצאה הסופית תהיה שונה מזו שמצטיירת כעת. "התקשורת כה מפוחדת לומר את זה, כי אולי התוצאה תהיה אחרת. הפחד מובן; בסוף ילגלגו שנתניהו שוב ניצח", כתב איל. איל לא התעלם מהאפשרות שהמגמות הנוכחיות ישתנו בהמשך, ואף הזכיר כי מצבים שבהם התחזיות לא התממשו כבר התרחשו בעבר.

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"קרה בעבר. ושבוע זה הרבה זמן", ציין, כשהוא מדגיש את הזהירות הנדרשת בהסקת מסקנות מהסקרים.

עם זאת, איל ביקש להבחין בין תחזית לגבי תוצאות הבחירות לבין תיאור המצב הפוליטי הנוכחי כפי שהוא רואה אותו. לטענתו, העובדה שהתוצאה הסופית אינה ידועה אינה צריכה למנוע מהתקשורת להציג את המגמה העולה מהסקרים.

את דבריו חתם בקביעה: "אבל הנה העובדות: כרגע יש מומנטום לניצחון גוש השינוי. וזה די מפתיע".