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הולך בעקבות אביתר?

אמיר בנאי מתקרב לדת? התיעוד שלא ציפינו לראות

אמיר בנאי, בנה של אורנה בנאי, הפתיע כשצולם מניח תפילין ומתעטף בטלית במהלך החזרות לפסטיגל. האם הוא מתחיל להתקרב לדת והולך בעקבות הדוד אביתר בנאי?

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אמיר בנאי מניח תפילין (צילום: אינסטגרם)

הפתעה בחזרות לפסטיגל: שחר טבוך שיתף תיעוד של אמיר בנאי, בנה של השחקנית והקומיקאית אורנה בנאי, כשהוא עטוף בטלית ומניח תפילין. מדובר בתיעוד די מפתיע, במיוחד כשבנאי לא מוכר כמי שמנהל אורח חיים דתי.

אמיר בנאי מניח תפילין (צילום: אינסטגרם)

רגע מפתיע באמצע החזרות

בזמן שההכנות לפסטיגל בעיצומן, בנאי מצא גם זמן להניח תפילין. מי שתיעד אותו היה שחר טבוך, שמשתתף גם הוא במופע, ושיתף את הרגע המיוחד.

הולך בעקבות הדוד אביתר?

מה שהופך את התיעוד למעניין עוד יותר הוא הרקע המשפחתי. אמו, אורנה בנאי, אינה מזוהה עם אורח חיים דתי, ולכן מפתיע לראות דווקא את בנה מניח תפילין ומתעטף בטלית.

מצד שני, במשפחה יש גם את הדוד אביתר בנאי, שחזר בתשובה לפני שנים והפך את האמונה לחלק מרכזי בחייו. אז אולי גם אמיר מתחל להתקרב לדת בעקבות הדוד?

בינתיים לא ידוע אם מדובר בתהליך של התחזקות או פשוט ברגע של חיבור למסורת, אבל אין ספק שמדובר בצד של אמיר שלא יצא לנו לראות הרבה.
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לפני 37 דקות

מה החידוש? עוד לא ראיתם יהודי מתעטף בטלית ומניח תפילין? להתפלא על יהודי שעושה כך, זה אדם נשך כלב!
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