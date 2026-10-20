אמיר בנאי מתקרב לדת? התיעוד שלא ציפינו לראות

הפתעה בחזרות לפסטיגל: שחר טבוך שיתף תיעוד של אמיר בנאי, בנה של השחקנית והקומיקאית אורנה בנאי, כשהוא עטוף בטלית ומניח תפילין. מדובר בתיעוד די מפתיע, במיוחד כשבנאי לא מוכר כמי שמנהל אורח חיים דתי.

רגע מפתיע באמצע החזרות

בזמן שההכנות לפסטיגל בעיצומן, בנאי מצא גם זמן להניח תפילין. מי שתיעד אותו היה שחר טבוך, שמשתתף גם הוא במופע, ושיתף את הרגע המיוחד.

הולך בעקבות הדוד אביתר?

מה שהופך את התיעוד למעניין עוד יותר הוא הרקע המשפחתי. אמו, אורנה בנאי, אינה מזוהה עם אורח חיים דתי, ולכן מפתיע לראות דווקא את בנה מניח תפילין ומתעטף בטלית.

מצד שני, במשפחה יש גם את הדוד אביתר בנאי, שחזר בתשובה לפני שנים והפך את האמונה לחלק מרכזי בחייו. אז אולי גם אמיר מתחל להתקרב לדת בעקבות הדוד?

בינתיים לא ידוע אם מדובר בתהליך של התחזקות או פשוט ברגע של חיבור למסורת, אבל אין ספק שמדובר בצד של אמיר שלא יצא לנו לראות הרבה.