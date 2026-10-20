שימו לב: מדינת ישראל עוברת לשעון חורף

( שאטרסטוק )

מזג האוויר המשתנה והסתיו שכבר כאן מביאים איתם גם את המעבר הרשמי לעונת החורף: בלילה שבין שבת לראשון הקרוב (25 באוקטובר 2026), ייכנס לתוקפו שעון החורף בישראל. בשעה 02:00 לפנות בוקר נזיז את מחוגי השעון שעה אחת לאחור לשעה 01:00, מה שיעניק לכולנו שעת שינה נוספת בסוף השבוע. שעון החורף יימשך כחמישה חודשים, עד למעבר חזרה לשעון קיץ ביום שישי, 26 במרץ 2027.

המעבר לשעון חורף משפיע באופן ישיר גם על זמני השבת במחזור השבועי הקרוב. החל מהשבוע הבא, זמני כניסת השבת יוקדמו באופן משמעותי לשעות אחה"צ המוקדמות, ויציאת השבת תתרחש מוקדם יותר סביב השעה חמש וחצי בערב, בהתאם לאזור בארץ. על כן מומלץ להתארגן מראש לימי שישי הקצרים.

מרבית הטלפונים החכמים, המחשבים והשעונים החכמים מעדכנים את השעה באופן אוטומטי, בתנאי שהגדרת התאריך והשעה האוטומטית מופעלת בהגדרות המכשיר. בשעוני קיר, שעונים מעוררים אנלוגיים ומכשירים ביתיים כמו מיקרוגל או תנור, יש לבצע את ההזזה באופן ידני.