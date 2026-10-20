טרגדיה: ראש העיר לימוז' ביקר במבנה ההיסטורי שעלה באש

גיום גארן, ראש עיריית לימוז' בצרפת, אשר בניין העירייה הבוער שלה הפך לסמל האנרכיה וההידרדרות הקשה ברחובות צרפת, ביקר לראשונה במבנה ההיסטורי מאז שעלה בלהבות והתמודד עם המראות הטראגיים.

מבנה העירייה בלימוז' היה אחד מהמבנים ההיסטוריים המוכרים ביותר בצרפת, ונחשב לאייקון של העיר. מדובר במבנה בעל היסטוריה עשירה, אשר סיים את בנייתו והתחיל לתפקד כמבנה רשמי משנת 1883, בניין העירייה שרד שתי מלחמות עולם, אך להבות המחאה בצרפת כילו גם אותו.

הסרטון מלא מראות טרגיים, המבנה שהיה אחד מהוותיקים ביותר בצרפת שעדיין מתפקד בתור מבנה שלטוני רשמי ולא כמוזיאון ומוצג היסטורי הוצת בלילה ה-17 באוקטובר בליבו של גל מחאות אלים ובוער ברחבי צרפת.

תקרותיו האייקוניות של הבניין קרסו כלולי בחום הלהבות, ורבים מהממצאים ההיסטוריים והאוצרות היקרים מפז בתוכו כמו נברשות עתיקות, ציורים ויצירות אומנות גם הם לא שרדו את חום הלהבות.

עדיין לא ברורים ממדי הנזק לתשתיות המבנה עצמו, ועד כה לא ברור אם ניתן יהיה לשקמו כלל או שיצטרך לעמוד בפני הריסה ובנייה מחודשת.