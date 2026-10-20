הדסה בן ארי: "אין לי יום ואין לי לילה"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי שיתפה הלילה בסטורי חשוף וגלוי לב ברשתות החברתיות על העומס והסערה הרגשית המלווים את תהליך היצירה וכתיבת ספרה החדש.

"בגדול אין לי יום ואין לי לילה. הספר שלי לא נותן לי ללכת לשום מקום", שתפה בן ארי לצד תמונה שלה מול המחשב הנייד. "זה מרגש וכל זה, אבל כמו בלידה, עכשיו אני בשלב המעבר: למה רציתי את הילד הזה? שמישהו יקח אותי הביתה. אני בכלל לא יודעת ללדת או לכתוב".