הלחץ על וינטר גובר: נתניהו נפגש עם הרב אלי סדן במכינת עלי

רה"מ נתניהו במכינת עלי. ארכיון ( עמוס בן גרשום/לע"מ )

שבוע לפני הבחירות: ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא כעת (שלישי) בדרכו למכינת עלי, כשהוצבו חסימות ברחבי היישוב לקראת הגעתו. בסביבת נתניהו אישרו כי הם בדרכם לעלי, בטענה כי "מחזקים את ההתיישבות". לצד המפגש עם תלמידי הישיבה, נתניהו נפגש גם עם ראש הישיבה, הרב אלי סדן - שהוא גם רבו של עופר וינטר. לפגישה הצטרף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זאת על רקע הסקרים שהשניים קיבלו אמש המציגים חשש גובר מכך שוינטר יישאר מתחת לאחוז החסימה. כתוצאה נקבעה הפגישה הדחופה עם הרב סדן, במטרה למנוע שריפת קולות לגוש הימין. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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ביקורו של נתניהו במכינה מגיע שעות ספורות אחרי שיו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל ביקר בעצמו במכינת עלי, שם נפגש עם תלמידי הישיבה. במהלך ביקורו הנדל סיפר כי "מה שסמוטריץ עשה ביו"ש הוא מדהים. אבל הוא ויתר על הערכים בנושא הגיוס. ייצג את החרדים במקום אותנו. בממשלה ציונית אפשר גם לחזק את ההתיישבות וגם להתנגד להשתמטות".

יועז הנדל במכינת עלי ( ללא קרדיט )

כזכור, אמש נתניהו ביטל את הגעתו למשחק של בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב באצטדיון טדי, זאת בעקבות ההתנגדות של האוהדים, שמחו על השימוש במשחק הכדורגל לצורך קמפיין בחירות. לפני ביטול ההגעה, מפלגת ישר! של גדי איזנקוט פנתה במכתב התראה דחוף למנכ״ל ערוץ הספורט, תומר תורג׳מן, בו הזהיר שלא להפוך את שידור המשחק לבמה לקידום נתניהו ומפלגת הליכוד, בניגוד להוראות חוק הבחירות על תעמולה בשידורי טלוויזיה.

ביקורו האחרון של נתניהו במכינת עלי היה ב-30 בינואר 2024, באמצע מלחמת "חרבות ברזל" ועל רקע המגעים שהתנהלו אז בנוגע לעסקת חטופים. לדברי נתניהו, "זה לא ״עוד סבב״, לא עוד חילופי מהלומות, לא עוד מבצע – ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אני מחויב לזה, הלוחמים שלנו מחויבים לזה, והרוב המוחלט של העם מחויב לזה. אנחנו לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט."