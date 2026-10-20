הבכיר חושף: יש תאריך לחידוש המלחמה עם איראן

( דובר צה"ל )

האם ישראל וארה"ב בדרך להסלמה רחבת היקף מול טהראן? בעקבות פגישת נתניהו ושר ההגנה האמריקני אתמול, סא"ל במיל' מרקו מורנו שוחח עם נועם פתחי ויותם זמרי ברדיו 'גלי ישראל' והציג ניתוח מעמיק ודרמטי של המצב האסטרטגי.

לדברי מורנו, השימוש במונחים המוכרים אינו משקף את גודל האירוע המתגבש. "ההמשגה 'תקיפה באיראן' היא לא נכונה בעיניי, כי זה מייצר אירוע מאוד מתוחם, מגודר וקטן, כאילו עולה איזה מטס ומפציץ", הסביר מורנו. "אני חושב שיש הבנה שהובילה להחלטה אסטרטגית בישראל ואצל האמריקאים שצריך ללכת למהלך מכריע של הפלת המשטר. אני מאמין שבשיח עם האמריקאים מדברים על הדבר הזה". מורנו הוסיף ומתח קווים לתכנון המבצעי שנעשה מאחורי הקלעים: "אני חושב ששמו תאריך בגאנט, שבתאריך הזה צריכים להתכנס צירים מבצעיים רבים ומגוונים, החל ממכת פתיחה, ואז ילכו למהלך הזה. לא חושב שזו תהיה תקיפה – זו תהיה חזרתה של המלחמה".

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כשנשאל על עיתוי המהלך בצל המתח הפוליטי והעולמי, התייחס מורנו לאילוצים של שני הצדדים: "לגבי המועד, אף אחד לא רוצה לפני הבחירות – לא אנחנו ולא האמריקאים, גם לא לפני בחירות האמצע שלהם בגלל מחירי הנפט. אבל יש צד איראני שלא בדיוק שואל אותנו, והם יכולים לתקוף לפני".

את דבריו סיכם בהערכה נחרצת לגבי המשך ההתפתחויות באזור: "להערכתי, בטווח של השבועות הקרובים אנחנו נראה חידוש הלחימה באיראן, שאני מאוד מקווה שתוביל להפלת המשטר".