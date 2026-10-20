ארה"ב סוגרת על איראן: 3 נושאות מטוסים וצבא שלם בדרך

הכוחות האמריקאים בדרך לאיראן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

במהלך השבועות האחרונים ארה"ב ביצע מתחת לפני השטח תגבור מאסיבי של כוחותיה הצבאיים באזור, והביאה את כוחה לרמה חסרת תקדים שלא הייתה אפילו בתחילת המלחמה, כל זאת ברקע הדיווחים הגוברים על האפשרות לחזרה ללחימה.

על פי מידע שנמסר לתקשורת האמריקאית מהפנטגון, ארצות הברית מתגברת את הכוחות הלוחמים באזור כבר שבועות, ובקרוב תיפרס במרחב נושאת מטוסים נוספת וצבא של עשרת אלפים חיילים.

נושאות המטוסים סביב איראן ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

נושאת המטוסים, ספינת היו.אס.אס. תיאודור רוזוולט תצטרף אל נושאת המטוסים יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פועלת במרחב ונושאת המטוסים ג'ורג' אייץ' דבליו. בוש שעושה את דרכה חזרה לאזור לאחר עגינת הפוגה באסיה.

זאת בזמן שכל האזור כולו כמרקחה, עם דיווחים יום יומיים על האפשרות לחזרה מיידית ללחימה.