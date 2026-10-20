הם חזרו בהמוניהם: המחזה שמושך את כולם לצפון

עגורים ( צילום: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק”ל )

עונת נדידת הסתיו כבר כאן, ואיתה חוזרים גם המראות המרהיבים לאגמון החולה. הבוקר (שלישי), עם אור ראשון, נערכה באגמון החולה-קק"ל ספירת העגורים הראשונה לעונה, והתוצאה מרשימה במיוחד: כ-10,600 עגורים כבר הגיעו לאזור, וחלקם צפויים להישאר בו לאורך חודשי החורף.

מסע של אלפי קילומטרים בדרך לאפריקה העגורים עושים בכל שנה מסע של אלפי קילומטרים, בעיקר מצפון-מערב רוסיה, מפינלנד ומאסטוניה, בדרכם לאזור אגם טאנה שבאתיופיה. בדרך הם עוצרים בעמק החולה כדי לנוח, לאכול ולצבור כוחות לקראת המשך המסע. חלקם ממשיכים דרומה, ואחרים בוחרים להעביר את החורף בישראל. הספירה נערכה בשעות הבוקר המוקדמות, בדיוק כשהעגורים עוזבים את האגמון ויוצאים לחפש מזון ברחבי העמק. במהלך הלילה הם חוזרים ללון באגמון, שמספק להם מקום מוגן ובטוח יחסית מפני טורפים והפרעות.

עגורים ( צילום: עינבר שלומית רובין, אגמון החולה-קק”ל. )

לא רק עגורים: השמיים מתמלאים בציפורים

ולא רק העגורים הגיעו. בתקופה הזו אפשר לראות באזור גם שקנאים, פלמינגו, עופות דורסים ומינים נוספים של ציפורים נודדות, שהופכים את עמק החולה לאחד המקומות המיוחדים בישראל בעונת הסתיו.

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה-קק"ל, סיפרה על ההתרגשות עם תחילת העונה: "התגעגענו למראות ולקולות הנפלאים האלה, לרגע שבו אור ראשון עולה מעל הרי הגולן וקסם האגמון מתגלה בשיא הדרו".

רובין גם הזמינה את הציבור להגיע ולצפות בנדידה מקרוב: "אני מזמינה את הציבור להגיע לאגמון, לצפות באלפי הציפורים הנודדות, להתנתק לרגע משגרת החדשות וליהנות מחוויה של טבע, שקט ומרגוע".

אגמון החולה נחשב לאחת מתחנות העצירה החשובות בעולם עבור ציפורים נודדות, ובכל שנה מושך אליו חובבי טבע, צפרים ומטיילים מכל הארץ. מעבר לחשיבות שלו עבור בעלי החיים, הוא גם אחד ממוקדי התיירות המרכזיים בצפון, במיוחד בתקופה שבה אלפי ציפורים ממלאות את השמיים.