אירוע קשה בגולן: רכב עלה באש תוך כדי נסיעה, הנהג נהרג

אירוע קשה: גבר כבן 50 נהרג היום (שלישי) לאחר שרכבו עלה באש תוך כדי נסיעה בכביש 92 סמוך ליישוב רמות שבגולן. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הגבר במצב אנוש וכשהוא סובל מחבלה רב מערכתית - אך לאחר ביצוע פעולות החייאה, הם נאלצו לקבוע את מותו במקום.
במקביל, צוותי כיבוי ממרחב גליל גולן פעלו לכיבוי השריפה ברכב, שהתפשטה גם לשטח פתוח סמוך. רס״ל אדיר גדסי, מפקד האירוע, סיפר כי "האש התפשטה גם לשטח פתוח סמוך, לוחמי האש פועלים לכיבוי מוקדי הבעירה ברכב ובשטח ולבלימת התפשטות השריפה לשטחים חקלאיים צמודים".
פראמדיק מד"א שחר בן ענת וחובש רפואת חירום במד"א גילעד כהן סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו בגבר כבן 50 כשהוא שכוב על הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
בעקבות האירוע, כביש 92 נחסם לתנועה מצומת רמות עד לצומת יהודייה, כששוטרים הוזעקו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. "ציבור הנהגים נקרא להימנע מהגעה לאזור, סעו בדרכים חלופיות והתעדכנו בהסדרי התנועה" נמסר מהמשטרה. "יש לנהוג בזהירות ולפעול בהתאם להנחיות השוטרים בשטח".