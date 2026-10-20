אירוע קשה בגולן: רכב עלה באש תוך כדי נסיעה, הנהג נהרג

זירת האירוע בכביש 92 ( דוברות כבאות והצלה )

אירוע קשה: גבר כבן 50 נהרג היום (שלישי) לאחר שרכבו עלה באש תוך כדי נסיעה בכביש 92 סמוך ליישוב רמות שבגולן. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הגבר במצב אנוש וכשהוא סובל מחבלה רב מערכתית - אך לאחר ביצוע פעולות החייאה, הם נאלצו לקבוע את מותו במקום.