בצל הדיווחים על הטרדת זמרת: יובל דיין דרשה מהאבטחה להרחיק אדם בקהל

דרמה התרחשה אמש במהלך אירוע התרמה לפורום "מיכל סלה" להילחם באלימות נגד נשים, שנערך בהיכל התרבות בתל אביב. במרכז האירוע, בעוד הזמרת יובל דיין מופיעה על הבמה, היא הבחינה בגבר גבוה חבוש בקסקט שהתיישב בשורה הראשונה בקהל ותיעד אותה – אדם המוכר לה, שלפי החשד עוקב אחריה ומטריד אותה מזה תקופה.

עדת ראייה מסרה למערכת "ערב טוב עם גיא פינס" כי דיין סימנה למאבטחים תוך כדי השירה וביקשה להוציא את האיש מהאולם. עד ראייה נוסף שיתף: "ראו שהיא נסערת. זה היה באמצע השיר, בחלק המלודי שלו. המאבטחים הגיעו, היא ליוותה אותם לאורך הבמה והצביעה עליו בחדות. הם הוציאו אותו, ואז כשהיא הייתה אמורה לשיר את המילים, ראו שהיא לא במצב...".

מתוך התרגשות ומצוקה, פנתה דיין לקהל בבקשה נרגשת: "שירו בשבילי". קודם לכן היום (שלישי), האריך בית משפט השלום בתל אביב ביממה את מעצרו של החשוד, תושב המרכז. על פי החשד, האיש הגיע שוב ושוב להופעותיה של דיין, תיעד אותה, ואף הגיע עד לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת.

על אף שנעצר בעבר ושוחרר בתנאי הרחקה שנועדו להגן על הזמרת – שכבר הגישה נגדו תלונה במשטרה – החשוד הפר את הוראות הרחקה והגיע שעות ספורות לאחר שחרורו ישירות לשורה הראשונה בהיכל התרבות. המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע.