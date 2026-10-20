בגיל 46: כוכב "איך פגשתי את אמא" התחתן לראשונה

איך פגשתי את אמא ( מסך יוטיוב CBS )

מי שזוכר את מרשל אריקסן מ"איך פגשתי את אמא" בתור הבעל המאוהב של לילי, ישמח לשמוע שגם בחיים האמיתיים השחקן שמאחורי הדמות מצא את האחת שלו. ג'ייסון סיגל בן ה-46 התחתן בסוף השבוע עם בת זוגו בשלוש השנים האחרונות, הרקדנית והשחקנית קיילה רדומסקי בת ה־35.

השניים נישאו ביום שבת האחרון בטקס שנערך בגנים הבוטניים של ספריית הנטינגטון בקליפורניה, באותו המקום שבו סיגל הציע לרדומסקי נישואים ביוני 2025. בחתונה השתתפו בני משפחה וחברים קרובים, שחלקם כבר הספיקו לשתף תמונות מהאירוע ברשתות החברתיות.

"אתמול היה חלום"

רדומסקי שיתפה גם היא תמונות מהיום המרגש בסטורי באינסטגרם, וכתבה: "אתמול היה חלום מוחלט". בהמשך כבר הציגה את עצמה בגאווה בתור גברת סיגל.

בני הזוג החלו לצאת בשנת 2023, ובתחילת 2024 הופיעו יחד לראשונה על השטיח האדום בטקס גלובוס הזהב. ביוני 2025 הם הכריזו על האירוסים, וכעת, אחרי כשלוש שנות זוגיות, הם הפכו רשמית לבעל ואישה.

עבור סיגל מדובר בחתונה הראשונה. השחקן, שהתפרסם בזכות תפקידו כמרשל בסדרה האהובה, מככב בשנים האחרונות גם בסדרה "שרינקינג" של אפל TV, שעל תפקידו בה זכה למועמדויות לפרס האמי.