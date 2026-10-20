שליח טראמפ מפתיע: "המשטר באיראן לא מרושע"

בזמן הקצר יחסית של קריירה דיפלומטית שהתחילה רק לפניו כשנתיים, עם כניסתו של הנשיא טראמפ לקדנציה נוספת בבית הלבן, לא חסרו לשליח המיוחד והשגריר בטורקיה טום ברק סער שנגרמו בעקבות אמירות שנויות במיוחד במחלוקת, נראה כי גם הפעם השליח המיוחד לא למד את הלקח.

מקורבו של הנשיא טראמפ, השגריר לטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולבנון, שוב מסתבך בעקבות התבטאויות מדאיגות שלא מתיישרות בקו אחד עם הקו הפומבי של הממשל בבית הלבן.

ברק התארח בכנס תקשורתי והסביר במענה לשאלה כי "המשטר באיראן איננו מרושע, הוא פשוט קיצוני" ברק המשיך והסביר כי "אין שום פסול במבנה השלטון הדתי-שיעי של איראן, אותו אנחנו מכבדים כולנו.

הוא המשיך והסביר כי השלטון הטוטאליטארי של איראן הוא לגיטימי "זה תוכן ופרקטיקה דתית לגיטימית"

ברק בחר לצמצם את הביקורת שלו כלפי איראן רק אל משמרות המהפכה ותיאר אותם במילים הרכות "יריב שאנחנו נדרשים להתמודד איתו" ולבסוף הסביר כי החיכוך בין איראן וישראל הוא הבעיה, ולא המשטר האיראני עצמו.

דבריו השנויים במחלוקת של ברק לא עצרו שם, הוא המשיך והודיע כי היסטורית במזרח התיכון כמעט ולא הייתה אנטישמיות, ודבר זה השתנה לדבריו לאחר הגעת הציונות לאזור.

זו רחוקה מהפעם הראשונה בה דבריו של ברק מעוררים סערה, לפני מספר שבועות אמר ברק בניגוד לעמדת ממשל טראמפ כי "ישראל עדיין כובשת את רמת הגולן, שהיא היסטורית של סוריה" זאת למרות שממשל טראמפ הכיר בסיפוח הישראלי של רמת הגולן.

בנוסף אמר ברק במקרה אחר כי טורקיה מתנהלת באופן רציונלי יותר מישראל וכי היא 'המבוגר האחראי' של האזור.