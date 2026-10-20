הגולשים חגגו על הציוץ המביך של סמוטריץ'

קמפיין הציונות הדתית בעוד רגע מביך ולא בפעם הראשונה במערכת הבחירות הזו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם בצהריים (ב') ציוץ ברשת ה-X בה התגאה בכך שהמפלגה שלו מתחזקת.

לציוץ הוא הוסיף צילום מסך מתוך אתר ערוץ 7, ובו כתבה על כך שהציבור הליברלי נוהר לסמוטריץ'. עיבוד לציוץ של סוקר ערוץ 14 שלמה פילבר שערך משאל אצלו בבית הכנסת בזמן ההפטרה בשבת.

אלא שהגולשים שנכנסו לאתר ערוץ 7 שמו לב כי לא מדובר בתוכן מערכתי, אלא בתוכן שיווקי - כלומר תוכן שפורסם מטעם מפלגת הציונות הדתית. במילים אחרות סמוטריץ' שילם כסף על כתבה שמאדירה אותו ואז רץ להגיד תודה לציבור על כך שהוא מתחזק.

הגולשים ברשת ה-X לא נשארו חייבים.

"אין מצב שקרן. זו כתבה ממומנת ומטעה. אין מצב שציוני דתי ליברלי יצביע לקיצוני-משיחי שתומך בהשתמטות החרדים וזורק עליהם תקציבי עתק, למי שנותן גיבוי לכל שלא לומדים ליבה, למי שנותן גיבוי למעשה לטרור היהודי ביו״ש, למי שחבר לפייגלין הקיצוני עוד יותר ממך. מייחל שלא תעבור את אחוז החסימה"

גולש אחר העיר: "מה אתה מפגר? אתה חושב שאנחנו לא מבינים שזו כתבת תעמולה? זה כתוב במפורש. איזה חבורה פתטית"

והיו כאלה שהשתמשו בשפה קצת פחות נימוסית: "קנית כתבה בכסף ואתה שוב משקר את הציבור דרדס ח** השחצן בקרוב נעיף אותך יא אפס אבי אבות ההשתמטות. טפי"