הרמטכ"ל מתחייב: "לא נאפשר לאויב להפתיע אותנו"

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (שלישי) באימון מפקדות רחב היקף של אוגדת עזה, יחד עם מפקד פיקוד הדרום יניב עשור, הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, מפקד אוגדת עזה לירון בטיטו, ראש חטיבת המבצעים ברק חירם, ומפקדים נוספים. התרגיל נבנה על בסיס המסקנות והלקחים שהופקו בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ודימה תרחישי הגנה והתקפה להכרעת האויב.

במהלך הביקור בחן הרמטכ"ל את כשירות הכוחות ואת מוכנותם למשימות בחירום. כמו כן, התקיימה הערכת מצב ממוקדת לבחינת מוכנות האוגדה למלחמה ולמימוש התוכניות האופרטיביות למגוון תרחישים, בהשתתפות מפקדי החטיבות.

"לקחי ה-7 באוקטובר מחייבים אותנו להבטיח שאירוע כזה לא יתרחש שוב לעולם. עלינו להיות מוכנים תמיד, להבין שקיימים מרחבי עיוורון שאיננו מזהים ולהיערך לכל תרחיש" אמר זמיר. "המבחן שלנו הוא המוכנות, הכשירות והקצב המבצעי. עלינו לוודא שהפקודות וההנחיות מיושמות עד אחרון המוצבים והכוחות בשטח, כדי שלא נאפשר לאויב להפתיע אותנו".

לדבריו, "אנחנו מצויים ב'קרב רדיפה' מתמשך אחר המחבלים והפושטים שהשתתפו במתקפת ה-7 באוקטובר. אני מבקש להביע הערכה לפיקוד הדרום על פעילות הסיכול המוצלחת. זוהי משימה מבצעית וערכית, ונמשיך לפעול בנחישות להשלמתה".