"חובת כבוד לאומית": נחשף מסמך היסטורי של בן-גוריון ליום הבחירות הראשון

בן גוריון מצביע אז ומצביע אלמוני כיום ( צילום: ארכיון בנו רות'נברג אוסף מיתר/ האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר/ הספרייה הלאומית/אוליביה פיטוסי / פלאש 90 )

שבוע לפני יום הבחירות כשהמוני בית ישראל יצאו לקלפיות, "המכון למורשת בן-גוריון" ו"ארכיון בן-גוריון" חשפו מסמך היסטורי מרגש: "לעם ולצבא", שדר רדיו ששידר ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון דוד בן-גוריון בממשלה הזמנית, ב-23 בינואר 1949, יומיים בלבד לפני הבחירות הראשונות שהתקיימו במדינת ישראל. במסמך המקורי, בליווי צילום נדיר של בן-גוריון שם את הפתק בקלפי, נשמר לדורות רגע מכונן בו הונחו והונצחו יסודות הדמוקרטיה הישראלית.

"לעם ולצבא"- שדר לעם ישראל ולצה"ל מרה"מ בן-גוריון ( צילום: ארכיון בן גוריון )

אזהרה מפילוג

בדבריו הפליא בן-גוריון לשרטט את גודל השעה והדגיש כי ההשתתפות בבחירות אינה עניין של מה בכך: "אין זו זכות בלבד, אלא חובה, חובת כבוד לאומית!". ראש הממשלה הראשון, התריע כבר אז מפני פילוג ומיריבות פוליטיות מוגזמת, קרא לציבור לכבד את הכרעת הבוחר "ביום שאחרי" והבהיר כי תהליך ההצבעה הוא שיקבע ויעצב את דמותה של המדינה בתחומי הביטחון, השלום, הכלכלה והחברה הישראלית כולה.

בן-גוריון בקלפי ( צילום: ארכיון בנו רות'נברג אוסף מיתר/ האוסף הלאומי לתצלומים על שם משפחת פריצקר/ הספרייה הלאומית )

מסר לדורות הבאים

בהווה, רגע לפני בחירות 2026, דברי רה"מ בן-גוריון מקבלים משנה תוקף ומשמעות מחודשת לדורות. גם היום כבעבר, מול האתגרים הלאומיים והחברתיים שבדרך המסר של ראש הממשלה הראשון מציב בפנינו תזכורת נוקבת: הקלפי זה המקום הנכון להשתדלות להשפיע על עתידנו המשותף.

קריאתו המהדהדת של רה"מ הראשון מדגישה כי היציאה להצביע אינה "חובה" אלא זכות ואחריות של כל אחד ואחת מאיתנו למדינה בה אנו חיים ולדור העתיד שינהל אותה לטובתנו.