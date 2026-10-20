בלי טיגון ובלי בלגן: חצילים קריספיים בתנור

חצילים ( צילום: AI )

מי אמר שחצילים טעימים חייבים לטגן? המתכון הזה מוכיח שאפשר לקבל חצילים זהובים, פריכים ומלאי טעם גם בתנור. עם ציפוי מתובל, מעט שמן זית וכמה מצרכים פשוטים, מתקבלת תוספת שקשה להפסיק לנשנש. מגישים לצד טחינה טובה, ויש לכם מנה שמתאימה גם לארוחת צהריים וגם לשולחן השבת.