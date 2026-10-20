בלי טיגון ובלי בלגן: חצילים קריספיים בתנור

מי אמר שחצילים טעימים חייבים לטגן? המתכון הזה מוכיח שאפשר לקבל חצילים זהובים, פריכים ומלאי טעם גם בתנור. עם ציפוי מתובל, מעט שמן זית וכמה מצרכים פשוטים, מתקבלת תוספת שקשה להפסיק לנשנש. מגישים לצד טחינה טובה, ויש לכם מנה שמתאימה גם לארוחת צהריים וגם לשולחן השבת.
מצרכים - לכ-4 מנות
- 2 חצילים בינוניים
- 2 ביצים
- כוס פירורי פנקו
- חצי כוס קמח
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- חצי כפית מלח
- רבע כפית פלפל שחור
- 3-4 כפות שמן זית
- מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- שוטפים את החצילים וחותכים לפרוסות בעובי של כסנטימטר.
- אם החצילים לחים במיוחד, מניחים אותם על נייר סופג ומייבשים היטב.
- מכינים שלוש קערות: באחת קמח, בשנייה ביצים טרופות ובשלישית פירורי פנקו עם פפריקה, אבקת שום, מלח ופלפל.
- טובלים כל פרוסת חציל בקמח, לאחר מכן בביצה ולבסוף בתערובת הפנקו. מהדקים בעדינות את הציפוי.
- מסדרים את הפרוסות בתבנית בשכבה אחת ומזלפים מעל שמן זית. אפשר להשתמש גם בתרסיס שמן לכיסוי אחיד.
- אופים במשך 25-30 דקות, והופכים את הפרוסות באמצע האפייה, עד שהציפוי מזהיב והחצילים מתרככים.
- מפזרים פטרוזיליה קצוצה ומגישים חם לצד טחינה.