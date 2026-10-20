הרב אברהם סתיו מפתיע: ״ודאי שאני רוצה שהם יהיו בממשלה״

הרב אברהם סתיו ( ללא קרדיט )

הרב אברהם סתיו התייחס היום (שלישי) לסערה סביב מעצרם של בחורי הישיבות בשדה התעופה.

מוטי לייטנר, יו״ר מפלגת ׳הציבור החרדי׳ כתב על כך: ״התמונות המגיעות הבוקר מנתב״ג, מזעזעות. בחורי ישיבות נעצרים בעוון לימוד תורה. המעצרים אינם מסייעים לגיוס חרדים - הם מהווים פגיעה אנושה. על גופי אכיפת החוק לפעול בשום שכל באירוע רגיש זה. ‏ביזוי והשפלת בחורי הישיבות על הידיים של דרעי וגולדקנופף שפעלו לחבל בכל דרך בתכניות לשילוב חרדים בצה״ל - כולל הסדר חב״ד שתכליתו הייתה לאפשר לתמימים לטוס לשנת לימודים בחו״ל ולשרת בחזרתם לישראל, לצד שיבוש החוקים שנועדנו להסדיר את מעמדם של בני הישיבות. ‏הפתרון פשוט. מי שתורתו אומנותו - רק תורה. אך מי שלא זוכה ללמוד יום שלם, וישנם אלפים כאלה - יקח אחריות וישרת בגופי הביטחון״.

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הרב סתיו כתב על כך: ‏״בחורי הישיבות לא נעצרו כמובן בעוון לימוד תורה, אלא כי הם לא הסדירו את מעמדם מול הצבא. ואני מצטער מאד לומר את זה אבל עם כל האהדה למפלגת הציבור החרדי היא עדיין מפלגה חרדית.

חרדית עם קומון-סנס, חרדית שיש מה לנהל מולה משא ומתן, אבל עדיין חרדית. עד העצם. ולכן לעניות דעתי שוגים חבריי הדתיים והחילונים שרצים לחבק אותה ולתרום לה מקולותיהם. זו תנועה שלהם, של החרדים, והם צריכים לעשות אותה בעצמם. להושיט יד לחברה הישראלית עם הקולות של אנשיהם. התפקיד שלנו יהיה להיות שם כשזה יקרה ולהושיט לה יד שנייה״.

אחד הגולשים מיהר לשאול אותו: ״חברי אמרו לי שאתה מעדיף קואלציה עם ערבים על פני אחיך החרדים. אתה מאשר את זה?״

הרב סתיו השיב: ״חלילה. וודאי שאני מעדיף את החרדים. גם בלי קשר לסוגיית הערבים, אני רוצה שהחרדים יהיו בקואליציה. אך קווי היסוד של המדיניות שלה צריכים להיות ציוניים״.