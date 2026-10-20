גיא לוי דובר הליכוד ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

דובר מפלגת הליכוד גיא לוי יצא הבוקר (שלישי) במתקפה חריפה וחסרת תקדים נגד ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי, בעקבות הודעתו כי בבחירות הקרובות יצביע למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. לוי לא הסתפק בביקורת על הנגבי, אלא הרחיב את מתקפתו לכלל עוזריו ויועציו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו.

"אני מכיר את סוג האנשים דוגמת לימור לבנת, מאיר שטרית, ניר חפץ, אלי הורוביץ וצחי הנגבי", פתח לוי בפוסט חריף שפרסם ברשתות החברתיות. "כשהם היו חלק מהמערכת הם היו מלאים בעצמם. הם היו בטוחים שהם 'הסיפור' ושכל ההצלחות של רה"מ היו בזכותם". "הטלפון שלהם מפסיק לצלצל" דובר הליכוד תיאר בחריפות את התהליך שעוברים לטענתו עוזרים לשעבר של נתניהו לאחר עזיבתם את הלשכה. "אבל אז מגיעה להם המציאות. בשניה שהם יוצאים מהלשכה, הם מבינים שהם קצת כלום ושום דבר", כתב לוי. "הטלפון שלהם מפסיק לצלצל, פתאום אין נהגים, אין עוזרים, אין קבלות פנים, אין כנסים, אף אחד לא מתעניין במה שהם אומרים וברגע אחד עוברים לאין כלום", המשיך דובר הליכוד. לדבריו, "אנשים גם עשרות שנים אחרי עזיבתם הטייטל המרכזי שמעצב את חייהם זה שהם עבדו בעבר אצל נתניהו".

נוטש את הליכוד. הנגבי ( חיים גולדברג/פלאש90 )

"אנשים שנתניהו לקח מהאשפתות"

לוי טען כי מדובר בתופעה חוזרת של חוסר הכרת טוב. "כך יוצא שגם אנשים שנתניהו לקח מהאשפתות אחרי שנזרקו ע"י הציבור, נתן להם תפקיד, מעמד וכוח, בשניה שהם עוזבים הם הופכים לשונאים ולמבקרים הכי גדולים שלו", כתב.

דובר הליכוד סיכם את דבריו במילים קשות במיוחד: "מדובר בחבורה של לוזרים חסרי חיים שכל מה שהם עושים זה להתנהג בדיוק באותה בוגדנות של אלו שעד לפני רגע הם ביקרו. אנשים קטנים... מזעריים... פיצים! ואני מתמלא ברגשות בוז וגועל עד כדי הקאה".

הרקע: הצהרת הנגבי והתגובות

יצוין כי צחי הנגבי הודיע מוקדם יותר השבוע כי בבחירות הקרובות יצביע למפלגת ישראל ביתנו. בטור שפרסם ב-ynet, הסביר הנגבי את החלטתו לעזוב לראשונה את המסגרת הפוליטית שבה פעל במשך עשרות שנים, ומתח ביקורת על הכיוון שאליו צועד לתפיסתו חלק מהימין הישראלי.

הנגבי, שכיהן כראש המל"ל בתקופת מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ובמהלך המלחמה, ופוטר באוקטובר 2025 בעקבות החלטת נתניהו, טען בטור כי הוא ממשיך לראות בעצמו איש ימין, אך חלק מהעמדות וההתנהלות של מפלגות הימין כיום אינן מתיישבות עם השקפת עולמו.

מועמד הליכוד יעקב ברדוגו גם הוא יצא במתקפה נגד הנגבי, וטען בראיון לרדיו 'גלי ישראל' כי "המעשה הנלוז שהוא עשה היום הוא מעשה עלוב, אחרי שהוא הודח מתפקידו". ברדוגו הזכיר את חזרתו של הנגבי לצמרת העשייה הציבורית והאשים אותו בהיעדר הכרת הטוב כלפי ראש הממשלה.