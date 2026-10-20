"נגיב באגרוף ברזל" בסוריה מאיימים על ישראל והדרוזים

החמושים הסוריים ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

אנשי מיליציה חמושים אשר על פי גורמים סוריים מקושרים לכוחות משטר א-שרעא ופועלים בדרום המדינה סמוך למחוז הדרוזי של א-סווידא, פרסמו סרטון איומים כנגד ישראל והקהילה הדרוזית באזור.

לאחר שמוקדם יותר דווח כי במשטר הסורי חוששים כי ישראל מחמשת ומאמנת את הדרוזים בדרום המדינה, וכי ייתכן שאפילו תתמוך בהם במתקפה קרבה לשחרור היישובים אשר גורשו מהם במהלך הטבח שבוצע בשנה שעברה על ידי המשטר, כעת מגיעה התגובה הסורית. קבוצת חמושים, אשר על פי דיווחים, פועלת בדרום המדינה תחת שרשרת הפיקוד של משטר א-שרעא פרסמה איום ישיר וחריף כלפי ישראל והדרוזים. בסרטון בו נראים קבוצה גדולה של חמושים, המחזיקים בנשקים רבים ומגוונים, מנשקי סער קלים עד למקלעים כבדים ומשגרי טילים, פרסמו סרטון איומים כנגד הכוחות הישראלים והדרוזים בסוריה.

בסרטון איימו קבוצת החמושים: "אנו מזהירים את ישות ציונית, על כל התערבות צבאית שתיגע בדרעא, סווידא ובסוריה, נגיב בכוח שנתן לנו אללה".

"כל תוקפנות נגד אנשינו בחוראן (האזור שנשלט כעת על ידי המיליציות ונלקח בחלקו מידיי הדרוזים) תגרום לנו להגיב באגרוף ברזל, "ואנו נמצאים במוכנות מלאה להקריב את נשמותינו, בתינו ואת בני משפחותינו למען האדמה המבורכת הזו".

ולבסוף מסרו: "אנו מדגישים בפניכם, הו הכופרים, שלעולם לא נוותר על אדמתנו וארצנו, ונעניק את כל מה שיש ברשותנו".

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האיום הסורי מגיע לאחר דיווחים על חששות ממשיים בלב המשטר מהאפשרות של תקיפה דרוזית בתמיכה ישראלית על השטחים בהם מחזיק המשטר הסורי, מאז גירש מהם את התושבים הדרוזים.