יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אלונה טל

אלונה טל חוגגת היום (שלישי) יום הולדת 43, וזו הזדמנות להכיר קצת יותר את השחקנית שכולנו זוכרים מ"הפיג'מות". מהשירות הצבאי עם עודד, קובי ואילן, דרך המעבר להוליווד והתפקיד שנכתב במיוחד בשבילה, ועד החיים המשפחתיים בלוס אנג'לס. הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. הכירה את כוכבי "הפיג'מות" עוד בצבא

הרבה לפני שכולנו הכרנו אותם על המסך, אלונה טל, עודד פז, קובי פרג' ואילן רוזנפלד כבר הכירו אחד את השני. הארבעה שירתו יחד בתיאטרון צה"ל, וכמה שנים אחר כך התאחדו בסדרה שהפכה לאחת האהובות בישראל.

2. התחילה לשחק כבר בגיל 12

טל נכנסה לעולם הבידור בגיל צעיר במיוחד. כבר בשנת 1995, כשהייתה בת 12, השתתפה בפרסומת של סנפרוסט. בהמשך הופיעה בפרסומות נוספות, ומשם הדרך לטלוויזיה הייתה קצרה.

3. הייתה מכשפה ב"פים פם פה"

זוכרים את "פים פם פה - בארמון הקסמים"? אז מתברר שטל הייתה שם. בשנת 2002 היא גילמה את שושה המכשפה בקלטת הילדים המוכרת, לצד סופי צדקה, עוד לפני שהפכה לכוכבת ב"הפיג'מות".

4. הקליטה שיר עם סאבלימינל והצל

מסתבר שטל יודעת גם לשיר. בשנת 2002 היא השתתפה בשיר "הפינאלי" של סאבלימינל והצל, ובהמשך אפילו שיתפה פעולה עם הזמר הבינלאומי וייקליף ז'אן. בשירו "Party to Damascus" היא ביצעה את הפזמון בעברית.

5. עזבה את ישראל דווקא כשהקריירה התחילה להצליח

בשנת 2003, אותה שנה שבה פרצה לתודעה ב"הפיג'מות", טל החליטה לנסות את מזלה מעבר לים. היא עברה לניו יורק עם אחותה, ושנה לאחר מכן כבר המשיכה ללוס אנג'לס כדי לנסות לפתח קריירת משחק בהוליווד.

6. לא קיבלה את התפקיד שרצתה, אז המציאו לה אחד חדש

טל נבחנה לתפקיד הראשי בסדרה האמריקאית "ורוניקה מארס", אבל בסופו של דבר התפקיד הלך לשחקנית אחרת. אלא שהמפיקים כל כך אהבו את האודישן שלה, שהם החליטו לכתוב במיוחד בשבילה דמות חדשה בשם מג מנינג. היא השתתפה בסדרה בעשרה פרקים.

7. כיכבה גם בסדרה "על טבעי"

אחרי ההצלחה ב"ורוניקה מארס", טל המשיכה לתפקיד מוכר נוסף בטלוויזיה האמריקאית. בין השנים 2006 ל-2011 היא גילמה את ג'ו הארוול בסדרת הפנטזיה "על טבעי", שצברה קהל מעריצים עצום ברחבי העולם.

8. אפשר לשמוע אותה גם במשחק מחשב

בשנת 2010 טל נכנסה גם לעולם משחקי המחשב, כשגילמה ודיבבה את קאט במשחק הפעולה המצליח "Halo: Reach". כך שגם מי שלא ראה אותה בטלוויזיה, אולי מכיר דווקא את הקול שלה מהמשחק.

9. בעלה מבוגר ממנה ב-18 שנה

בשנת 2007 טל התחתנה עם השחקן האמריקאי מרקוס אנתוניו פרז, שמבוגר ממנה ב-18 שנה. לשניים נולדו שתי בנות, הראשונה בשנת 2017 והשנייה בשנת 2022, והם מתגוררים יחד בלוס אנג'לס.

10. היום היא כבר סוכנת FBI

מי שזוכר אותה בתור אלונה מ"הפיג'מות" אולי יופתע לגלות שבשנת 2024 היא הצטרפה לסדרת המתח האמריקאית "קרוס" של אמזון פריים וידאו, שם היא מגלמת את סוכנת ה-FBI קיילה קרייג. יותר מ-20 שנה אחרי הפריצה שלה בישראל, היא ממשיכה לככב על המסך גם מעבר לים.