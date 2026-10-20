באיראן בטוחים: ארה"ב וישראל על סף חזרה ללחימה

גורמים בכירים במסדרונות המשטר בטהראן ובזרועות משמרות המהפכה ששוחחו לפני זמן קצר עם התקשורת הבינלאומית מדווחים על אמונה אמיתית באיראן כי ישראל וארצות הברית עומדות לחזור ללחימה במפתיע ומוקדם מהצפוי.

על פי הערכות המשטר, שורה של אינדיקציות לאורך הימים האחרונים מסמנות סיכוי גובר משמעותית להסלמה וחזרה ללחימה. האיראנים מציינים את שינוע הציוד הלחימה העצום של צבא ארה"ב לאזור לאורך השבועות האחרונים, טוענים כי ישראל מגבירה את הטיסות מעל שמי סוריה ועיראק ומבצעת אימוני תקיפה יבשים.

גורמי השלטון במשטר ששוחחו עם העיתונות מסרו כי בעוד איראן מתעקשת למנוע מהנשיא טראמפ הישג פוליטי במשא ומתן איתו יוכל להגיע מחוזק לבחירות האמצע בארה"ב, הנשיא מטעמו מוכן לחלוטין לחזור ללחימה על מנת להביא להתגמשות איראנית מהירה.

אך על פי אותו גורם, אין באיראן כוונה להתגמש כלל, ובכל מצב לא יאפשרו לנשיא טראמפ לצבור הישגים לקראת הבחירות בעוד שרבים באיראן כבר בטוחים כי בכל מקרה חזרה ללחימה תתרחש במוקדם או במאוחר ולכן מעדיפים למשוך כמה זמן שניתן דרך המשא ומתן, לפחות עד בחירות האמצע.