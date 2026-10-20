מרגש: הירש גולדברג-פולין וענר שפירא ז"ל מונצחים בסדרה של נטפליקס

סדרת הלהיט של ענקית הסטרימינג מנציחה את הגיבורים הישראלים: בפרק השישי בעונה הרביעית של "הדיפלומטית" בנטפליקס, מופיע דיאלוג קצר במעון שגרירת ארה"ב בלונדון המכיל מחווה מרגשת לזכרם של הירש גולדברג-פולין וענר שפירא הי"ד.
בסצנה, מנהלת משק הבית מספרת כי אביה ניצל במלחמת העולם השנייה בזכות חייל אמריקני בשם הרשל פולין מריצ'מונד, וירג'יניה. לדבריה, החייל תפס רימון ונפצע בידו כשמנע מהארמון להתפוצץ לצידם.
הקשר לסיפור הגבורה מ-7 באוקטובר ברור: הירש, שנולד בארה"ב וגדל בריצ'מונד, נחטף מהמיגונית ברעים לאחר שאיבד את ידו, ונרצח בשבי החמאס באוגוסט 2024 לצד חמישה חטופים נוספים.
חברו הקרוב, לוחם הנח"ל ענר שפירא הי"ד, תפס והדף בגופו רימונים רבו שהושלכו למיגונית, והציל נפשות רבות עד שנפל. המילים בסדרה משלבות בין שמו ומוצאו של הירש לבין מעשה הגבורה ההרואי של ענר והפציעה של הירש, במחווה מצמררת שנגעה בלבבות רבים.