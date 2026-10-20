מרגש: הירש גולדברג-פולין וענר שפירא ז"ל מונצחים בסדרה של נטפליקס

הירש גולדברג פולין וענר שפירא ז"ל ( דובר צה"ל, משפחת גולדברג פולין )

סדרת הלהיט של ענקית הסטרימינג מנציחה את הגיבורים הישראלים: בפרק השישי בעונה הרביעית של "הדיפלומטית" בנטפליקס, מופיע דיאלוג קצר במעון שגרירת ארה"ב בלונדון המכיל מחווה מרגשת לזכרם של הירש גולדברג-פולין וענר שפירא הי"ד.