״מפלצת בירוקרטית שזוללת 100 מיליארד בשנה״

חכ"ל אביר קארה בהפגנת ספקי גפ"ן ( ללא )

ח״כ אביר קארה מגיב לתחקיר של יוסי עבדו מסרוגים על הקנסות בתחקיר גפ"ן. קארה, שמוביל את המאבק עם ח״כ סימון דוידסון, אינו בוחר במילים עדינות.

״מדובר בהסכם עם השטן״, הוא אומר לסרוגים. ״משרד החינוך הוא מפלצת בירוקרטית שמנה ועתיקה שזוללת 100 מיליארד שקלים בשנה מכספי המיסים של אזרחי ישראל, ובתמורה מספקת מוצר עלוב וכושל. תוכנית גפ״ן, גמישות פדגוגית ניהולית, נכשלה! לא גמישות, לא פדגוגית ולא בטיח. במקום לתת למנהלים יותר סמכות, אחריות ותקציב, יצרו שכבה בירוקרטית מסוכנת שפוגעת במנהלים, בספקים ובילדים.״

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״אנשים ביצעו את העבודה, הילדים קיבלו את הפעילות, ובגלל טעויות בדיווח הם חוטפים קנסות של עשרות אלפי שקלים שמאיימים לחסל להם את העתיד. אנחנו משלמים על המנגנון הזה, הספקים משלמים בקנסות והילדים משלמים באובדן הפעילויות. משרד החינוך נכשל. הקמנו מטה מאבק שדורש ממשרד החינוך לבטל מייד את הקנסות ההזויים נגד הספקים, להעביר את האחריות למנהלים ולבטל את מערכת גפ״ן הכושלת.״

בפוסט שפרסם השבוע הרחיב קארה על המקרה של ל׳: ״מה היא עשתה? סיכנה ילדים? המציאה פעילות? לקחה כסף בלי לעבוד? לא. היא ביצעה את הפעילות בבית הספר. על הדבר הזה היא חטפה קנס של 26,000 שקלים. מישהו במשרד החינוך נפל על הראש.״ לדבריו, ״רק השבוע הגיעו אליי עשרות תלונות, שמהן אני מסיק שמישהו במשרד החינוך החליט לחסל את התוכנית גפ"ן״ כתב קארה.

קארה מבהיר שאינו מגונן על רמאים: ״שלא תטעו לרגע, יש ספקים שמגיע להם לחטוף ולעוף מהמערכת, ויש במערכת רמאויות. ארגוני פשיעה במגזר מסוים שהשתלטו גם על המערכת שלכם, קשה לכם לאכוף. אבל את ל׳ המסכנה אתם יכולים לעשוק בקלות.״

לדבריו, סוכות, אחרי שקרא את הודעות הספקים בקבוצה, ״הקשיב, קרא והבין שמדובר באירוע פסיכי״. ״אני מתכוון בימים הקרובים לעלות הילוך מול משרד החינוך, עד שיימצא פתרון הולם וההתעמרות הזו כנגד יזמים ועוסקים קטנים תיפסק מייד.״

״הקנסות הם על איחור בדיווח, לא על עבודה שלא בוצעה״

הספקים דוחים את הטענה שהאכיפה מכוונת למי שלא עבד: ״משרד החינוך אומר שאנשים לא עשו את העבודה בכלל. הקנסות מדברים רק על איחור בדיווח, של אדם שעשה את העבודה כמו שצריך.״ ואחת מהן: ״אני לא יודעת איפה שר החינוך. הוא ישן.״