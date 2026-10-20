אילה חסון משגרת עקיצה למנדלבליט: "התרגשתי מאוד לשמוע"

אילה חסון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

‏המגישה אילה חסון התייחסה היום (שלישי) לדרמה במשפט נתניהו, לאחר שעורך דינו של נתניהו, עמית חדד שאל את מנדלבליט על שיחה שניהל כביכול עם התובעת בתיק, עו"ד יהודית תירוש.

"האם אמרת לתובעת יהודית תירוש שנתניהו יובל להפיכה משטרית כמו בהונגריה ופולין? 'את מעדיפה להיות בתיק שיציל את הדמוקרטיה או תובעת בדיקטטורה?'", שאל חדד. תירוש התנגדה בכעס לשאלה והסבירה שהתביעה תתנגד לכל שאלה שלא עוסקת באישורי היועץ לפתיחה בחקירה, כפי שהוסכם. "זו לא ועדת חקירה לתביעה", הדגישה. השופט בר עם אמר כי ברמה העקרונית, מבלי לטעון זאת על מנדלבליט, "אם תובע מגיש אישום כי הוא שונא את ראש הממשלה, לא הייתי עובר על זה לסדר היום". תירוש התנגדה. "לא יעלה על דעת אדוני שבכל תיק יישאל התובע אם יש מניע אישי שהגיש האישום", אמרה.

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חסון התייחסה לכך ואמרה בציניות: "התרגשתי מאוד לשמוע שמנדלבליט, ההוא מפרשת משפטים בושה, אמר לתובעת תירוש בזמנו שהוא חרד לדמוקרטיה. כדי שלא נהיה הונגריה או פולין. בשבוע שעבר הוא ארגן שמשמר בתי המשפט ינסה למנוע מעיתונאים (כאלה שלא חביבים עליו מבחינה דמוקרטית) לא יעזו לשאול את כבודו שאלות, אפילו אם יעשו זאת בדרך ארץ.

ואפילו התלונן אצל השופטים באופן דמוקרטי (לא נורא אם שיקר). איפה המומחים בעיני עצמם לענייני ביקורת?, לא לשכוח ששוחר הדמוקרטיה הסתיר בזמנו שהתיק נגדו נשאר פתוח".