גרטה טונברג תומכת בפרעות בצרפת: "מלאת גאווה במפגינים"

גרטה טונברג, הצעירה שהייתה בעבר הפנים של מאבק האקלים העולמי והפכה בשנים האחרונות לפנים של החיבוק של השמאל האירופאי לתנועות מוסלמיות וקיצוניות, יצאה בהודעת תמיכה חמה במיוחד לפורעים והבוזזים בפריז ושאר הערים הגדולות בצרפת.

טונברג הודיעה על תמיכתה במחאות ומסרה: "אני גאה להפליא בסטודנטים הצרפתים. צעירים בכל העולם, במיוחד בצרפת, מובילים בדוגמה אישית… מה אתם מצפים מצעירים לעשות? כמובן שאנחנו הולכים למרוד".

"פוליטיקאים מתייחסים לזה כאילו זה משהו לא צפוי או כאילו צעירים הורסים דברים, מה שרק מראה שהם חיים במציאות שונה לחלוטין".

המחאות שהחלו בצרפת לפני שבועות, והידרדרו לאלימות קשה ביותר במהלך הימים האחרונים התפשטה גם אל מדינות נוספות באירופה, כמו איטליה ואלבניה. עד כה בצרפת נפצעו לפחות 600 שוטרים ואחד נהרג בפרעות, עשרות מבנים היסטוריים עלו בלהבות, מאות עסקים נבזזו ונגרמו נזקים של עשרות מילארדים.