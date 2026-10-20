"הוא ראה אותך יח"צ": נועה קירל וסטטיק עוקצים את האקסים

נועה קירל וסטטיק מאחדים כוחות בשיר חדש ומסקרן בשם "אקסים אובססיביים", שנכתב על ידי השניים יחד עם נוריאל ישר וטל קסטיאל. השיר המשותף מוקדש כולו לסגירת חשבונות ועקיצות מפורשות – חלקן ברמזים עבים וחלקן בדקים – לעבר האקסים והאקסיות המפורסמים של השניים.

בין השורות הבולטות בשיר, סטטיק מתייחס לכמה ממערכות היחסים המתוקשרות שלו בעבר. בין היתר, הוא מכוון לרונה-לי שמעון, איתה ניהל זוגיות לפני כחצי שנה: "כמה מושכת, את ככה נושכת, ילדה טרוריסטית - עם ביס מילה, הייתי בקאנטים ופתאום הבנתי, מזל שניצלתי - איי וויש יו לאק".

לקראת סוף השיר, השניים מחליפים מהלומות מילוליות ולועגים זה לאקסים של זו. בשיא החלפת העקיצות, סטטיק זורק לקירל את המשפט הטעון: "הוא ראה אותך יח"צ". אמירה זו מהדהדת טענות שנשמעו לא פעם בתקופה שבה ניהלה קירל מערכת יחסים עם יהונתן מרגי. עם זאת, יש מי שמעריכים כי הרמז מופנה דווקא לתומר הכהן – האקס המשותף שליווה אותה בתקופת האירוויזיון ופרץ לתודעה כשכיכב בקליפ לשירה "Bad Little Thing".