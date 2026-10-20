סקר מנדטים: שבוע לפני הבחירות - גוש נתניהו מתרסק; בנט מזנק

נתניהו ובנט ( צילום: יונתן זינדל / פלאש90 )

שבוע לפני הבחירות, פורסם הבוקר (שלישי) סקר מנדטים חדש בוואלה! שמצביע על התחזקות של גדי איזנקוט ונפתלי בנט, לצד היחלשות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר פרישתו של גנץ, מפלגת ישר! עם איזנקוט עולה במנדט ל-23, בעוד הליכוד מאבד מנדט ויורד ל-19.

גם מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מתחזקת במנדט ועולה ל-14. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשים במנדט ויורדים ל-9, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מאבדת מנדט ויורדת ל-8. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות ש"ס בראשות אריה דרעי מתחזקת במנדט ועולה ל-8, בעוד יהדות התורה יורדת ל-7. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר שומרת על 8 מנדטים, והציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין נותרת עם 6. גם במפלגות הערביות נרשם שינוי: רע"ם בראשות מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' מתחזקת במנדט ועולה ל-6, בעוד הרשימה המשותפת שומרת על 8 מנדטים. מפלגתו של זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך מפלגתו של וינטר לא עוברת את אחוז החסימה.

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חלוקת הגושים מראה כי אף אחד מהמחנות אינו מצליח להגיע לרוב הדרוש להקמת ממשלה. גוש נתניהו נחלש במנדט ועומד על 48 מנדטים. מפלגות האופוזיציה שומרות על כוחן עם 54 מנדטים.

רשימת המילואימניקים והכלכלית של הנדל וזליכה מחזיקה בארבעה מנדטים נוספים, בעוד שתי המפלגות הערביות מגיעות יחד ל-14 מנדטים.