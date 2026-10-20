שבוע לפני הבחירות: השופט סולברג בהודעה חשובה

השופט סולברג ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שיתקיימו ביום שלישי בשבוע הבא, שיגרה ועדת הבחירות המרכזית תזכורת רשמית וחריפה לבאי כח סיעות הכנסת ורשימות המועמדים, לעורכי כלי התקשורת האלקטרוניים והמודפסים, לאתרי החדשות ולמכוני הסקרים.

הוועדה מזהירה כי הימים הסמוכים לפתיחת הקלפיות הם השלב הרגיש ביותר במערכת הבחירות, שבו בוחרים רבים מגבשים את הכרעתם הסופית. לדברי הוועדה, פרסום תוצאות של סקר בחירות, ובפרט כזה שאינו נערך בשיטות סטטיסטיות מוכרות, עלול להציג לציבור תמונה מטעה, להשפיע שלא כדין על רצונו החופשי של הבוחר ולפגוע בטוהר הבחירות. במכתב נמסר כי החל מהשעה 23:59 ביום שישי הקרוב ועד למועד סגירת הקלפיות, יחול איסור גורף על פרסום או שידור של תוצאות סקר בחירות שלא פורסם קודם לכן. כל גוף המעוניין לפרסם או לשדר דיווח על תוצאות סקר שפורסם טרם אותו מועד, נדרש לציין בהבלטה לצד הפרסום כי הסקר אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום הפרסום או השידור.

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בוועדת הבחירות מדגישים כי האיסור חל על כל סקר שנערך בתקופת הבחירות ובודק דפוסי הצבעה או נושאים הקשורים במישרין למתמודדים, ללא קשר לאופן עריכתו – בין אם מדובר בפאנל, פאנל מקוון, מסרונים, אמצעים אלקטרוניים או מדגם ידני. כמו כן, האיסור תקף לכל אמצעי תקשורת באשר הוא, לרבות כלי תקשורת אלקטרוניים, עיתונות, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות ואפילו תקשורת ישירה לבוחרים.

בנוסף, הוועדה מזכירה כי מי שמפרסם גם כעת תוצאות של סקרים שאינם מבוססים על שיטות סטטיסטיות מוכרות – כגון דיווח על תוצאות "מתגלגלות" באתרי הימורים – מחויב לציין בהבלטה לצד התוצאות כי לא מדובר בסקר מדעי, ולכן לא ניתן להסיק ממנו מסקנות לגבי עמדות הציבור או דפוסי הצבעה. ועדת הבחירות קוראת לכל הגורמים הרלוונטיים להקפיד על ההנחיות שנועדו לשמור על השוויון ועל חופש הבחירה של הבוחרים, ומזכירה כי הפרתן עלולה להיחשב לעבירה פלילית.