התחתנה עם אחיה: חשדות קשים נגד חברת הקונגרס האנטי-ישראלית

אילהן עומאר, חברת קונגרס דמוקרטית שהיגרה לארה"ב מסומליה לפני יותר מעשור, נמצאת במרכזה של חקירת ביטחון לאומית בחשד לשימוש בנתונים פיקטיביים וביצוע מניפולציות על מנת לאפשר הגירה שלה ובני משפחתה אל ארה"ב, בניגוד לחוק.

סוכנים פדרליים מרשות החקירות לביטחון המולדת פשטו לפני כשבוע על ביתה של עומאר, וביצעו בו חיפוש מקיף במשך שעות, וייתכן על פי הדיווחים כי מצאו ראיות למעשים פליליים של חברת הקונגרס.

עומאר היא אחת מהסמנים השמאליים ביותר בפוליטיקה האמריקאית, היא אחת מהמחוקקות המוסלמיות הראשונות והייתה הסומלית הראשונה בקונגרס האמריקאי, היא חלק ממה שנקרא 'הסקווד' חוליית מחוקקים בשמאל הקיצוני עם קשרים הדוקים לאיסלאם ותפיסות סוציאליסטיות, ולעמותיות חריפה לישראל.

על פי גורמים המקורבים לחקירה, שני אלמנטים שכעת עוסקים בהם כעת נוסעים מראיות לכך שייתכן ועומאר שיקרה פעמיים בטפסי ההגירה שלה ושל בני משפחה. כאשר על פי החשדות, ראשית שיקרה עומאר או משפחתה במסמך על גילה, וכתבו אותו כצעיר ממה שהיה באמת, וכך הצליחו להשתחל אל תוך מסלול הגירה שלא היה פתוח להם בעבר.

ולאחר מכן, שנים אחרי שהגיעו לארה"ב, שיקרה עומאר על כך שהיא נשואה למי שמתואר בחקירה כחצי אחיה (חולקים הורה אחד) ובכך הצליחה להביא להגירתו לארה"ב במעמד של איחוד משפחות.