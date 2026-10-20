כבר הערב: בוי ג'ורג' נוחת במפתיע ב"ארץ נהדרת"

בוי ג'ורג' ( שאטרסטוק )

לקראת המופע המסקרן שלו בהיכל מנורה מבטחים, הזמר האגדי בוי ג'ורג' עושה תחנה ראשונה ומפתיעה דווקא באולפן "ארץ נהדרת". הערב (שלישי) תעלה הקומיקאית תום יער על מדים – או ליתר דיוק, על כובע ענק, איפור צבעוני ובגדים אקסטרווגנטיים – כדי להיכנס לנעליו של סולן להקת "מועדון תרבות" (Culture Club).

החיקוי החדש צפוי לעסוק בגעגועים של הכוכב הבריטי לקהל הישראלי, בהתרגשות לקראת העלייה לבמה בתל אביב, וכמובן בסטייל הייחודי והבלתי נשכח שליווה אותו לאורך כל הקריירה. בארץ נהדרת מבטיחים ביצוע קורע מצחוק שייתן זווית יחידה במינה על הגעתו של האייקון הבינלאומי לישראל. איך יגיב בוי ג'ורג' המקורי לגרסה של תום יער? כל התשובות והצחוקים – הערב בתוכנית.