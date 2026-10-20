"אם תובע יגיד שהוא שונא את ראש הממשלה": דרמת ענק במשפט נתניהו

מנדלבליט במשפט נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט אמר היום (שלישי) בעדותו במשפט נתניהו כי ראש הממשלה לא הוזהר בחקירה שהוא חשוד בעבירת שוחד.

חדד העלה את נוסח האזהרה בחקירה הראשונה של נתניהו בתיק 4000, בו נכתב "ביקשת ולקחת טובות הנאה שלא כדין משאול אלוביץ' בזיקה עם תפקידך הציבורי ובכך שפעלת לקידום האינטרסים של נותן טובות ההנאה תוך ניגוד עניינים חמור והפרת האמון בך". חדד הדגיש כי לא נכתבה שם המילה שוחד, והתייחס לשימוש במילים בזיקה לתפקיד. "אני חושב שבזיקה לתפקיד זו עבירה שלא קיימת", אמר חדד. השופט משה בר עם שאל את מנדלבליט אם נכון היה להשתמש ב"ניסוח פתלתל" בחקירה של ראש הממשלה. "אני רציתי להשאיר לעצמי מקום לשיקול דעת, בין שוחד להפרת אמונים", הסביר מנדלבליט. "הניסוח הזה יותר מתאים להפרת אמונים. אפשר גם להגיע ממנו למקומות אחרים".

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בהמשך חדד שאל את מנדלבליט על שיחה שניהל כביכול עם התובעת בתיק, עו"ד יהודית תירוש. "האם אמרת לתובעת יהודית תירוש שנתניהו יובל להפיכה משטרית כמו בהונגריה ופולין? 'את מעדיפה להיות בתיק שיציל את הדמוקרטיה או תובעת בדיקטטורה?'", שאל חדד. תירוש התנגדה בכעס לשאלה והסבירה שהתביעה תתנגד לכל שאלה שלא עוסקת באישורי היועץ לפתיחה בחקירה, כפי שהוסכם. "זו לא ועדת חקירה לתביעה", הדגישה.

השופט בר עם אמר כי ברמה העקרונית, מבלי לטעון זאת על מנדלבליט, "אם תובע מגיש אישום כי הוא שונא את ראש הממשלה, לא הייתי עובר על זה לסדר היום". תירוש התנגדה. "לא יעלה על דעת אדוני שבכל תיק יישאל התובע אם יש מניע אישי שהגיש האישום", אמרה. "זה שהוא כאן להגיב על אישורי היועץ ועל סעיפי החוק זה לא אומר שנפתחה הדלת לשאול כל דבר.

אני יודעת ששיקולי התובע היו עניינים. זו התנגדות רוחבית. כל מה שקורה באולם הזה משפיע על אולמות אחרים. לשאול את התובע הכללי על מניעיו בהגשת אישום פותח את הפתח לשאול דברים אחרים".