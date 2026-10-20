בגיל 34 בלבד: בת הזוג לשעבר של ג'סטין ביבר הלכה לעולמה

טרגדיה קשה מעבר לים: הדוגמנית האוסטרלית-אמריקאית סהרה ריי הלכה לעולמה בגיל 34 בלבד, חודשים ספורים לאחר שהביאה לעולם את בתה הבכורה.

מדיווחים בכלי התקשורת בחו"ל עולה כי ריי, בתו של גולש הגלים האוסטרלי טוני ריי, נטלה מנת יתר של פנטניל בליל שישי האחרון בלוס אנג'לס ופונתה בבהילות לבית החולים.

לאחר שמצבה הלך והידרדר, נאלצה משפחתה לקבל את ההחלטה המייסרת לנתק אותה ממכשירי ההחייאה ביום ראשון אחר הצהריים. מותה נקבע בבית החולים כשהיא מוקפת בבני משפחתה ובאהוביה.

ריי עלתה לראשונה לכותרות ברחבי העולם בשנת 2016, בעקבות שמועות על רומן שניהלה עם הזמר ג'סטין ביבר, ומאז טיפחה קריירת דוגמנות מצליחה וקהל מעריצים עוקב.