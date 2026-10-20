2 פאנליסטים בערוץ 14 חושפים: "לא נצביע לנתניהו"

יותם זמרי ואיתמר פליישמן, המשמשים כפאנליסטים בערוץ 14, חשפו בפודקאסט NVP למי בכוונתם להצביע בבחירות הקרובות.

"אנחנו נצביע לבצלאל סמוטריץ'", אמרו שנים והוסיפו: "אנחנו רוצים שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה". סמוטריץ' הגיב לכך והודה להם על התמיכה.

לפני מספר ימים, פאנליסט ערוץ 14 מאיר פרייליכמן, לשעבר פעיל במפלגת ימינה של נפתלי בנט, חשף גם הוא במי הוא מתכוון לבחור בבחירות הקרובות.

‏״הייתי עכשיו אצל הספר״, סיפר פרייליכמן, ״אני: למי אתה מצביע? הוא: לאף אחד, מיואש מכולם, ולמי אתה?

‏אני: בצלאל. הוא עשה הרבה בקדנציה האחרונה, דאג שיו״ד תתחזק כדי לשמור עלינו, ייצב את הכלכלה במלחמה.הוא: יודע מה, אני אוהב את מה שהוא עשה, ויש מצב טוב שאני אצביע לו״.

לסיום הוא אמר: ״כל שיחה כזו יכולה להעביר לגוש שלנו עוד קול״. סמוטריץ׳ הגיב לו: ״תותח! כל קול קובע - הפעם לא מהמרים. כן סמוטריץ!״.