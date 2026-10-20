חשש בסוריה: הדרוזים יפתחו במתקפה בתמיכת ישראל

מספר מקורות אזוריים מצביעים על חששות כבדים במשטר הסורי תחת הנשיא א-שרעא, ומתארים כי קיימות אינדיקציות רבות להכנות לפעולה צבאית דרוזית כנגד כוחות המשטר בדרום המדינה, ייתכן אפילו בתמיכה ישראלית.

על פי גורמים בכירים במשטר, וגורמים אזוריים נוספים, במהלך החודשים האחרונים עברו המיליציות הדרוזיות בסוריה, שפעלו בעבר כקבוצה לא מאורגנת של חמושים שהתאגדה בזמן המתקפה הסורית על סווידא, הפכו לכוח לוחם משמעותי בדרום סוריה.

כאשר על פי אותם גורמים סוריים ועל פי דיווחים זרים, ישראל מציידת את אותם כוחות דרוזים ואף מאמנת אותם ובנוסף לכך, ישראל הגבירה על פי אותם דיווחים את טיסות הריגול בשטח סוריה בדגש על סווידא ודרום המדינה ובסמוך ליישובים הדרוזיים בהם מחזיק המשטר מאז ניסיון הטבח באוכלוסייה אותו מנעה ישראל.