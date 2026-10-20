יעלה עם ביונסה לבמה? המהלך הדרמטי של ג'יי זי

הראפר ואיש העסקים ג'יי זי, מי שעומד בשנים האחרונות מאחורי בחירת האמנים למופע המחצית היוקרתי של הסופרבול, מתכנן לעשות את הצעד הבא.

לאחר סדרה של בחירות מדויקות ומרתקות – ממופע המחצית של קנדריק לאמאר ב-2025 בשיא העימות המתוקשר עם דרייק, ועד להופעתו הלילית של באד באני ששר כולו בספרדית על רקע הסערות הציבוריות בארה"ב, בחו"ל מדווחים כי הפעם הוא יורד מכס המפיק ועולה בעצמו לבמה הגדולה בעולם.

המהלך המסקרן כבר מעורר גל שמועות בתעשיית המוזיקה בארצות הברית, כשהשאלה המסקרנת מכולן היא האם יצרף אליו לביצוע משותף גם את אשתו, כוכבת הענק ביונסה. לחובבי המוזיקה בהחלט יש למה לחכות.