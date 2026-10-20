תשכחו מבטטה רגילה: ככה מכינים אותה מושלמת

בטטות ( צילום: AI )

מחפשים תוספת טעימה שתשדרג את ארוחת הצהריים או שולחן השבת? מניפות בטטה בתנור הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן יוצאות רכות מבפנים, שחומות בקצוות, עם שילוב של שום, סילאן ושמן זית שנותן להן טעם מתקתק וממכר. והבונוס? הן נראות כאילו השקעתם שעות במטבח, אבל בפועל ההכנה ממש פשוטה.