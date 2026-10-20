תשכחו מבטטה רגילה: ככה מכינים אותה מושלמת

מחפשים תוספת טעימה שתשדרג את ארוחת הצהריים או שולחן השבת? מניפות בטטה בתנור הן בדיוק מה שאתם צריכים. הן יוצאות רכות מבפנים, שחומות בקצוות, עם שילוב של שום, סילאן ושמן זית שנותן להן טעם מתקתק וממכר. והבונוס? הן נראות כאילו השקעתם שעות במטבח, אבל בפועל ההכנה ממש פשוטה.
מצרכים
- 4 בטטות בינוניות
- 4 כפות שמן זית
- 2 כפות סילאן
- 3 שיני שום כתושות
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית מלח גס
- רבע כפית פלפל שחור
- כמה ענפי טימין או רוזמרין
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- שוטפים היטב את הבטטות ומשאירים את הקליפה.
- מניחים כל בטטה בין שתי כפות עץ וחותכים לפרוסות דקות, בלי להגיע עד לתחתית, כך שהפרוסות נשארות מחוברות ונוצרת צורה של מניפה.
- בקערה קטנה מערבבים שמן זית, סילאן, שום, פפריקה, מלח ופלפל.
- מסדרים את הבטטות בתבנית מרופדת בנייר אפייה ומברישים אותן היטב בתערובת. משתדלים להכניס מעט מהתיבול גם בין החריצים.
- מפזרים מעל טימין או רוזמרין, מכסים בנייר כסף ואופים במשך כ-30 דקות.
- מסירים את הכיסוי, מברישים שוב בנוזלים שבתבנית וממשיכים לאפות עוד 20-30 דקות, עד שהבטטות רכות והקצוות מקבלים צבע שחום ויפה.
הסוד למניפות מושלמות
הטריק הכי חשוב הוא לא לחתוך את הבטטה עד הסוף. אפשר להיעזר בשתי כפות עץ שמניחים משני הצדדים שלה, כך שהסכין נעצרת לפני שהיא מגיעה לתחתית.