מ-1988 ועד היום: חני נחמיאס שוב פוגשת את פיטר פן

בחדר חזרות מקביל, רגע מיוחד של נוסטלגיה התרחש כאשר השחקנית והזמרת האהובה, חני נחמיאס, הנמצאת בעיצומן של הכנות למופע "מותק forever" של "מותק של פסטיבל" (לצד מיכל ינאי, מיקי מוכתר, קופיקו וקוגמלו), נתקלה בחבר וקולגה ותיק.

מדובר בבמאי והפנטומימאי המחונן חנוך רוזן, הבמאי של המחזמר "פיטר פן". האיחוד היה מרגש במיוחד, שכן רוזן ונחמיאס כיכבו יחדיו במחזמר "פיטר פן" המקורי והמיתולוגי בשנת 1988, שם גילמו את פיטר ו-וונדי. לצידו של רוזן עמד אמיר בנאי, שחקן צעיר ומוכשר, שילבש את נעליו של פיטר פן בהפקה המחודשת בחנוכה, ויחליף את ליבי רן בחלק מההצגות.

התמונה שתופסת את שלושתם בחדר החזרות היא עדות חיה לחיבור הבין-דורי המרגש, כאשר הכוכבים הוותיקים מעניקים חיבוק חם ואוהב לכוכב הצעיר.